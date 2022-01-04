Eren Bülbül’ün İsmi O Bota Verildi! Trabzon’da Göreve Başladı

Antalya'daki Ares Tersanesi'nde üretimi gerçekleştirilen ilk karakol botunun hizmete girmesi nedeniyle Trabzon Liman Başkanlığı'nda tören organize edildi. Vali İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, şehrin asayiş ve huzuru için verdikleri mücadelenin yeni ekipman takviyeleriyle aynı kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Töreni anlamlı kılan en önemli şeyin karakol botuna Eren Bülbül isminin verilmesi olduğunu ifade eden Ustaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Eren Bülbül adına 1 Ocak'ta vizyona girecek filmin galasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber katıldıklarını kaydederek bugün de yine şehit Eren Bülbül adının verildiği karakol botunun denize indirilişini icra edeceklerini söyledi.

Ustaoğlu, bölgede zaman zaman yaşanan doğal afetler sonucu denizde arama kurtarma faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini hatırlatarak, botun bu tür durumlarda hem Sahil Güvenliğe katkı sağlayacağını hem de kaçakçılıkla mücadelede kullanılacağını aktardı.

"KB-6101" kodu ve Şehit Eren Bülbül ismi verilen bot, konuşmaların ardından dualar eşliğinde bulunduğu vinçten denize indirildi.

Radar, sonar, termal cihaz ve gece görüşü kameralarına sahip 12 metre uzunluğundaki botun, 900 beygir güç üreten iki motoru ile saatte 40 deniz mili sürat yapabildiği öğrenildi.

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

21 Ağustos 2017’de Trabzon’un Maçka ilçe kırsalında Eren Bülbül, PKK’lı teröristlerin varlığını güvenlik güçlerine ihbar etmesi üzerine çıkan çatışmada vurularak şehit olmuştu.

Vira Haber