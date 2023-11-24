'Erken Rezervasyonlar % 20 Arttı, 2024 Kruvaziyerinden Ümitliyiz'

Dünyanın en önemli kruvaziyer destinasyonlardan birini oluşturan Türkiye, son yılların öncelikli tercih edilen ülkeleri arasında geliyor. Kruvaziyer sektörü, 2023 yılında 1 milyon yolcu barajını aşarak bu alanda kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

Erken Rezervasyon Bereketi Kruvaziyer Turizmine Moral Oldu

Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu yıl bazında değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, “2022’de 993 kruvaziyer gemi ülkemize geldi. Aynı yıl kruvaziyer yolcu sayısının 1.010.767 kişi olarak gerçekleşti. 2023 yılının ilk 5 aylık döneminde limanlarımıza yanaşan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre % 43.1 arttı. Kruvaziyer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre % 114 artış gösterdi” dedi.

Turizm alanında kamu-özel sektör iş ve güç birliğinin şart olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Asya, Avrupa ve Afrika’nın kesişim alanında bulunan Türkiye’nin turizm alanında sürdürülebilir yatırım yapması gerekiyor. Akdeniz Çanağı’nın en önemli lokasyonlarında bulunuyoruz. Karadeniz gibi çok önemli bir denize sahibiz. Karadeniz hinterlandını çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor” vurgusunda bulundu.

Erken rezervasyonlarda 2023'e göre yüzde 20 artıda göründüğümüzü ifade eden Çavuşoğlu, “2023 gibi 2024 yılının da kruvaziyer turizmi açısından bereketli geçeceğini öngörüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği ilk rezervasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. İlk rezervasyonlarda İngilizler birinci, Almanlar ikinci geliyor. Erken rezervasyonlarda 2023'e göre yüzde 20 artıda gözüküyoruz. Rusya, BDT ülkeleri, Asya, Avrupa ve Afrika’yı düşündüğümüz zaman ülkemizin yanı başında çok önemli bir nüfus olduğunu görüyoruz. Ülkemizin kruvaziyer turizmi başta olmak üzere sahip olduğumuz avantajları devlet politikası olarak görüp etkili PR ve tanıtım çalışmaları yapmalıyız” ifadesini kullandı.

100 Milyon Misafir, 100 Milyar Dolar Gelir Hedefi

Türkiye'nin sürdürülebilir turizm için Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile anlaşma yapan ilk ülke olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu son olarak şu bilgileri verdi: “Turizmin geneli açısından bakıldığında Türkiye’nin yakın gelecekte 100 milyon misafir, 100 milyar dolar gelir hedefi olduğunu görüyoruz. Bu seneki 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefine hemen hemen ulaştık diyebiliriz.

Türkiye "Dünya Miras Komitesi" Üyeliğine Seçildi

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin "Dünya Miras Komitesi" üyeliğine seçildiğini açıkladı. Bu gelişme ile Türkiye, 4 yıl sürecek üyeliği süresince Dünya Miras Sözleşmesi'nin yürütme organı olan ve yılda bir kez toplanan Dünya Miras Komitesi toplantılarında komitenin diğer üyeleri ile birlikte dünya miras listesi adayları ile ilgili karar alma sürecinde söz sahibi olacak. Ülkemiz 1983-1989 ve 2013-2017 yılları arasında da UNESCO Dünya Miras Komitesi'nde yer almıştı. Bütün bunları topladığımızda ülkemizin ne kadar önemli bir yerde olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bir yandan dünyada eşi benzeri olmayan ve kruvaziyer turizmi açısından ciddi avantajlara sahip limanlar, koylar ve denizler. Diğer yandan ise kültürel miras anlamında dünya medeniyetlerine beşiklik yapmış; inanç ve kültürün anavatanı bir Türkiye… Camelot Maritime olarak bu sektöre yatırım yapan bir şirket olarak kruvaziyer turizmi başta olmak üzere diğer tüm turizm segmentasyonlarımızın geliştirilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Bunu da devletimizin desteği ile yapabiliriz. Yıllarını bu sektöre vermiş, çekirdekten yetişmiş biri olarak denize karadan bakmamamız, denizle daha fazla iç içe olmamız gerektiğini düşünüyorum.”

Vira Haber