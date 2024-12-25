Eşen Çayı’nda Sürdürülebilir Balıkçılık İçin İncelemeler Tamamlandı

Yılda 5 bin ton alabalık, 120 milyon yavru balık ve 65 milyon yumurta üretimiyle Türkiye’nin önemli su ürünleri bölgelerinden biri olan Eşen Çayı’nda, ilgili kurumların katılımıyla detaylı bir değerlendirme yapıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan komisyon, bölgede faaliyet gösteren tüm tesisleri ziyaret ederek detaylı incelemelerde bulundu.



Yetkililer, Eşen Çayı’nın ülke ekonomisine olan katkısını artırmak ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde korunmasını sağlamak adına çalışmaların devam edeceğini belirtti. Bölgede yetiştirilen alabalıkların, hem iç piyasa hem de ihracat için önemli bir kaynak oluşturduğu vurgulandı.

Eşen Çayı bölgesindeki bu inceleme çalışması, balıkçılık sektöründe verimliliği artırmaya yönelik adımların yanı sıra çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmeyi hedefliyor.

Vira Haber