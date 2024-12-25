Tamer Kıran, “Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı"na Katıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, 24 Aralık 2024 Salı günü Ankara’da TOBB Birlik Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı’nda Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı”na katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TOBB Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Başkanı Şerafettin Aras ve sektör temsilcileri bir araya geldi.

Toplantı kapsamında düzenlenen oturumların yöneticiliğini üstlenen Tamer Kıran, ayrıca programın sonunda gerçekleştirilen Değerlendirme Oturumu’na katıldı. Bu oturuma Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve TOBB Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Başkanı Şerafettin Aras da iştirak etti.

Tamer Kıran, toplantının açılışında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı genel müdürlerinin katıldığı "Lojistik Sektöründe Transit Taşımacılık ve Ulaştırma Koridorları Paneli"nin moderatörlüğünü yaptı.

Gün boyu süren etkinlikte, Türkiye’nin dış ticaret faaliyetlerinde kara yolu eşya taşımacılığı, hava kargo taşımacılığı, demiryolu yatırımları, limancılık sektörü ve denizyolu taşımacılığı gibi konular ele alındı. Ayrıca, ulaştırma şuralarında belirlenen hedefler ve Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksi’nde kaydedilen ilerlemeler değerlendirildi.

Vira Haber