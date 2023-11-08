Eskişehir, Türkiye'nin En İyi Öğrenci Şehri Olarak Seçildi

Pek çok öğrencinin, üniversite şehirlerine göç etmesi sonrası şehirlerin öğrencilere sunduğu olanaklar da yeniden gündeme geldi. Peki üniversite öğrencilerinin okumaktan ve yaşamaktan memnun olduğu, Türkiye’nin öğrenci dostu şehirleri hangileri? Online İngilizce kursu Preply, üniversite tercihlerinin okulun bulunduğu şehirle de ilişkili olduğu içgörüsünden yola çıkarak şehirlerle ilgili incelemesini yayımladı. 81 ilin ulaşım, sosyal olanaklar, kültürel etkinlikler, bölge halkının öğrencilere tutumu, suç oranları, yaşama maliyetleri gibi kriterlerle, öğrenciler tarafından değerlendirildiği “Türkiye’nin öğrenci dostu şehirleri araştırmasının” bulguları dikkat çekti.

Öğrenci şehri: Eskişehir

Yıllardır süre gelen “öğrenci şehri” ünvanını rakamlarla da kanıtlamayı başaran şehir, Eskişehir oldu. Anadolu, Eskişehir Osmangazi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi gibi üç önemli üniversiteye ev sahipliği yapan Eskişehir, bir Avrupa kentini aratmayan havasıyla öğrencilerin en çok memnuniyet duyduğu şehir olmayı başardı. Üniversite öğrencilerinin not sistemine göre puanlandırılan Eskişehir, 91 ortalama ve A+ notuyla öğrencilerden geçer not aldı. Eskişehir’i sırasıyla Ankara, Çanakkale, Aydın, Muğla, Antalya, Samsun, İstanbul Anadolu Yakası ve Manisa izledi. Çalışma kapsamında, öğrencilerin 27 şehirden memnun olduğu, 38 şehirde ise memnuniyetin olmadığı görüldü.

“Eskişehir, bu unvanı tam anlamıyla hak ediyor”

Eskişehir Marmara ve İç Anadolu’yu birbirine bağlayan bir köprü konumunda. Yatay mimarisi ve nitelikli üniversiteleriyle uzun yıllardır öğrencilerin sıkça tercih ettiği bir şehir. Eskişehir halkı da bu durumu benimsemiş ve içselleştirmiş. Yaşama maliyetlerinin düşük olduğu Eskişehir, Numbeo tarafından hazırlanan değerlendirmede Türkiye’den 5 il arasında suç oranlarının en düşük olduğu il olarak sıralanıyor. Ayrıca öğrenci talebine bağlı olarak hem kültürel hem de sosyal açıdan iyi alternatifler sunan Eskişehir, ‘öğrenci şehri’ unvanını tam anlamıyla hak ediyor.

“Az nüfuslu şehirler, öğrencileri daha fazla memnun ediyor”

Ankara, Antalya ve İstanbul Anadolu Yakası’nın dışında çoğunlukla kıyı bölgelerine yakın, ılıman iklime sahip az nüfuslu şehirlerin öne çıkıyor. Bölge nüfusunun belirli dönemler haricinde istikrarlı bir biçimde düşük seyretmesi, bu şehirleri öğrenciler için daha yaşanabilir hale getiriyor. Zira az nüfus, daha düşük suç oranları ve daha az yaşama maliyetleri anlamına geliyor. Her ne kadar kültürel etkinlik ve sosyal aktivite konusunda İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin gerisinde kalabilseler de, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki şehirler daha sakin ve odaklı bir üniversite hayatı geçirmek isteyen öğrenciler tarafından sıkça tercih ediliyor.

Şehirlerin, yerel yönetim düzeyinde öğrenci mobilitesini teşvik etmesi ve öğrencilerin serbest zamanlarında yararlı aktivitelere yönelebilmesi için uygun ortamı sunması gerekiyor. Öğrencilerin serbest zaman aktiviteleri de şehirlerin doğasına, kültürüne, iklimine, sosyal olanaklarına göre şekilleniyor. Örneğin İstanbul gibi büyük ve kültürel eşitlilik sunan illerde öğrencilerin kültür sanat aktivitelerine erişimi görece daha kolayken, plaj kentlerinde su sporları öğrencilerin hobisine dönüşüyor.

“Öğrenciler öğrenme süreçlerine online ortamda da devam ediyor”