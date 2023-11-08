Türk Loydu’ndan KOSDER’e Ziyaret

Türk Loydu heyetini KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Begüm Birben ve Yönetim Kurulu Üyesi Nadir Özsoy dernek merkezinde ağırladı. Türk Loydu’nun Uluslararası Klaslama Kuruluşları Birliği (IACS)’a katılım sürecinde verdiği destekten ötürü KOSDER’e teşekkürlerini ileten heyet, ardından Loyd’un faaliyetleri ve önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmalara ilişkin KOSDER yönetimini bilgilendirdi.

KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik ise; Türk Loydu’nun elde ettiği tarihi başarı için heyete tebriklerini ileterek, bu başarının ülkemiz ve Türk denizciliği adına onur ve gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür eden Başkan Çendik, bundan sonraki süreçte de iki kuruluş arasındaki iş birliğini artırarak Türk Loydu’na her zaman destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Vira Haber