Sarıkamış Deniz Şehitleri Zonguldak'ta Anıldı

Rus gemilerince batırılan "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin mürettebatı anısına düzenlenen etkinlik, Karadeniz Ereğli Belediyesince Devrim Bulvarı'na yaptırılan ve 221 şehidin isimlerinin yazılı olduğu "Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı" önünde gerçekleştirildi.

Sarıkamış Harekatı'na katılan askerler gibi giyinen öğrenciler ile ilçe protokolü, Bozhane mevkisinden şehit anıtı önüne yürüdü.

Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığı bu günlerde Sarıkamış şehitlerini de saygı ve minnetle andıklarını söyledi.

Tarihin büyük kahramanlıklarla dolu olduğunu vurgulayan Hacıbektaşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onlarca cephede savaştık. Ordumuz, bahriyemiz, donanmamız, karada, denizde ve havada birçok yerde mücadele etti, birçok zafer kazandık. Yenilgilerimiz de olmuştur. Biz, 'Şehitlerimiz sayılmaz, bu topraklar şehit kanıyla sulanmıştır.' deriz. Zaferlerimizle gurur duyduğumuz gibi yenilgilerimizi, nerelerde kayıp verdiğimizi, tarihin dönüm noktalarını çok iyi, dikkatle öğrenmemiz, bilmemiz ve ders almamız lazım. Tarih, kahramanlık; bunları anlatma, tarih bilincinin oluşması çok önemlidir ama tarihte hatalarımızı anlamak, eksiklerimizi anlamak çok daha önemlidir."

Hacıbektaşoğlu, bugün dünyanın içinden geçtiği şartların, geçmişi, Cumhuriyet'in değerini, geçmişteki kahramanlıkların değerini, başarıları ve bugünkü varlığın öneminin çok daha iyi kavranmasına neden olduğunu kaydetti.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 7 Kasım 1914'te şehit olan askerlerin gösterdiği kahramanlığı ve yazdığı destanı saygı ve minnetle hatırladıklarını dile getirdi.

Posbıyık, anma törenine katılımın her seferinde artmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Sarıkamış Dayanışma Grubu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez ise 3 geminin Trabzon'a ulaşabilmesi durumunda savaşın kaderinin değişebileceği belirterek, "Savaşın kaderi değişebilirdi yine yenilebilirdik ama kırım bu kadar olmazdı. Donanma desteği olmayan hiçbir kara harekatı başarılı olamaz, tarih bunlarla doludur. İyi ki donanmamız var." diye konuştu.

Protokol üyeleri, daha sonra TCG Barbaros Fırkateyni ile gemilerin battığı yere açılarak denize çelenk bıraktı.

Vira Haber