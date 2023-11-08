Milli Triatlet Selinay Tuğçe Kır'ın Öncelikli Hedefi Olimpiyat Kotası Alabilmek

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören Selinay Tuğçe Kır, atletizm milli takım antrenörleri Semra Pekyılmaz ve Deniz Pekyılmaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'ı ziyaret etti.

Selinay Tuğçe Kır, ziyaretteki konuşmasında, triatlonun ülkede hızla yayılmasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Çocuklara örnek olmaya çalıştığını anlatan milli sporcu, "Türkiye hava şartları ile triatlonda öne çıkan bir ülke. Bu sporu severek yapıyorum. Hedefim, öncelikle olimpiyat kotası alabilmek. Kariyerimi güzel şekilde noktalamam ve taçlandırmam gerekiyor. Bu nedenle yaşantıma, dinlenmeme, yememe, içmeme dikkat ediyorum. Triatlonu hayatımın merkezine aldım. Olimpiyat madalyasını alır, kariyerimi inşallah bu şekilde taçlandırırım." ifadelerini kullandı.

Vira Haber