Marmara Denizi'nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem
Marmara Denizi'nde, Balıkesir açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarında saat 23.05'de meydana gelen depremin, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Vira Haber
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Etiketler : Marmara Denizi, Deprem
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