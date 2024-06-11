Eskişehir’de Boğulmaların Önüne Geçmek İçin Yasak Kararı

Eskişehir Valiliği tarafından ‘Baraj, Gölet, Regülatör, Kanal ve Akarsularda Boğulma Olaylarının Önlenmesi Hakkında’ genel emir yayınlandı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy tarafından alınan kararla, kent genelinde izin alınan akarsular haricinde bulunan baraj gölü, gölet, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı gibi alanlarda suya girilmesi yasaklandı.

Kararda, yasağa uymayan 15 yaşından büyük kişilerin şahsen, 15 yaşındaki küçük kişilerin ise ailelerinin cezalandırılacağı belirtildi.

Vira Haber