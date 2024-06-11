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Kuşadası’nda Sahili Domuzlar Bastı

Kuşadası’nda Sahili Domuzlar Bastı

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda irili ufaklı domuz sürüleri halk plajını bastı.

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Kuşadası Halk Plajı’nda güneşlenen ve denize giren yabancı turistler, bir anda karşılarında beliren domuz sürüsüyle neye uğradıklarını şaşırdı. Hiçbir şey yokmuş gibi sahili turlayan yaban domuzları, yiyecek arayışı içinde plajda dolaşmaya başladı. Bu sıra dışı manzarayı gören meraklı turistler, telefonlarına sarılarak fotoğraf ve video çekti. Domuzların ormanlık alanlardan yiyecek bulmak amacıyla sahile indiği belirtildi.

Vira Haber 

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