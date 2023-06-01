Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın Rengi Değişti

Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan sağanak sonrası kentin simgesi Porsuk Çayı'nın rengi değişti.

Çayın renginin değiştiğini gören vatandaşlar, cep telefonlarının kameraları ile o anları kayıt altına aldı.

Rengi değişen çayda turistik amaçlı Esbot ve gondollarla yapılan turlar ise değişik görüntüler ortaya çıkardı.

Kahverengine dönüşen çay ve üzerindeki yer alan rengarenk yaya köprüleri ise dronla görüntülendi.

Vira Haber