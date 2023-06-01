Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Meclis toplantısı 4.5.2023 tarih ve 7 sayılı toplantı zabıtları, Nisan ayı fasıllar arası aktarım talepleri ve 2023 Nisan ayı mizanının görüşülüp onaylanması ile başladı.

Mayıs ayı faaliyetlerinin ardından konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Mayıs ayının tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin odaklandığı çok önemli bir gündem maddesinin geride kaldığını kaydederek, Türkiye genelinde 14 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, akabinde 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Tur Oylamasının yüksek katılım oranıyla, dünya demokrasilerine örnek gösterilebilecek bir olgunlukta başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Türk iş dünyasının çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 79. Genel Kurulu’nun, 30-31 Mayıs Salı ve Çarşamba günleri Ankara’da yapıldığını hatırlatan Tamer Kıran, delegelerin oylarıyla 4 yıl süreyle Başkanlığa yeniden Rifat Hisarcıklıoğlu’nun seçildiğini belirtti.

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun hayatını Türk iş dünyasının gelişimine adayarak, küresel iş dünyası kuruluşlarının tamamına yakınının yönetim kurullarında yer alarak, Türkiye’yi ve Türk girişimcisini başarıyla temsil ettiğini söyleyen Tamer Kıran, “Rifat Başkanımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Bu süreçte ben de kendisinin yönetim kurulunda Odamızı temsilen yine Başkan Yardımcısı olarak görev alacağım. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de TOBB çatısı hem denizciliğimizin hem Türk iş dünyasının gelişimi ve ilerlemesi için çalışmalar yapmaya elimden geldiğince gayret edeceğim” diye konuştu.

“Türkiye’nin en önemli gündem maddesi ekonomi”

Uzun süredir ülke gündemini meşgul eden seçim sürecinin yarattığı belirsizliğin hem finans piyasalarında hem de reel sektörde dengeleri ve karar süreçlerini çok etkilediğini belirten Tamer Kıran, ekonominin Türkiye’nin en önemli gündem maddesi olması gerektiğini söyledi. Bu çerçevede, gerekli tüm araçları kullanarak enflasyon ile taviz vermeden mücadele etmenin büyük önem taşıdığının altını çizen Tamer Kıran, rekabet gücünü arttıracak, iş ortamını geliştirecek her türlü ekonomi ve ekonomi dışı reformu istişarelerle ortaya koymanın ve tamamlamanın Türkiye’yi çok daha hızlı yukarı çekeceğini ifade etti.

Türkiye ekonomisinin, yılın ilk çeyreğinde %4 büyüme kaydettiğini hatırlatarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bir dönemde bu büyümenin önemine değinen Tamer Kıran, şunları söyledi: “Enflasyon da düşüş eğilimini devam ettirmiştir. Döviz kurları, ücretler gibi maliyet unsurları önümüzdeki aylarda enflasyonda yukarı yönlü bir baskı oluşturmakla birlikte bu baskıyı kıracak bir politika çerçevesi büyük önem taşımaktadır. Önemle altını çizmek isterim ki, demografik yapımız, askeri gücümüz ve çok gelişmiş alt yapımız ile dünyanın en güçlü ülkelerinden birisiyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliği ve tecrübesiyle tüm bu potansiyeli hızla arttıracağımıza, sürdürülebilir hızlı büyüme koşullarını kararlı bir şekilde gerçekleştireceğimize, “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna yaraşır projeleri birer birer hayata geçireceğimize yürekten inanıyorum.”

Konuşmasının devamında denizcilik piyasalarını değerlendiren Tamer Kıran, küresel deniz ticaretinin, petrol, gaz, demir cevheri, tahıl ve otomobil ticareti dahil olmak üzere birçok emtianın yıla güçlü bir başlangıç yapması ve Çin’in güçlü talebiyle 2023’ün ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,7 artış gösterdiğini, bununla birlikte 2023 yılı için yıllık büyüme tahmininin %1,6 olarak güncelliğini koruduğunu kaydetti.

Kruvaziyer sektörü umut veriyor

1 Haziran itibarıyla yaz turizm sezonunun başladığını hatırlatan Tamer Kıran, yeni sezona umut veren rezervasyon talepleri ile başlandığına dikkat çekerek, “2023 yılı turizm hedefleri kapsamında 60 Milyon turistin ülkemize gelmesi bekleniyor. Ülkemiz limanlarına gelmeyi planlayan kruvaziyer gemi ve yolcu sayısının da yaklaşık 1,5 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Netice itibarıyla umutla başladığımız yeni turizm sezonunun beklentilerimizin üzerinde bir dolulukla geçmesini, üyelerimize bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini temenni ediyorum.” diye konuştu.

AB Yeşil Dönüşümü

Denizcilik sektörünü yakından ilgilendiren en önemli konulardan biri olan yeşil dönüşüm konusunda Avrupa Birliği’nin uygulama aşamasına doğru adımlarını atmaya devam ettiğine vurgu yapan Tamer Kıran, “Hatırlanacağı üzere son olarak geçen yıl 19 Aralık’ta, deniz taşımacılığı faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların da AB Emisyon Ticaret Sistemine (ETS) dahil edilmesi konusu AB komisyonu, parlamentosu ve konseyinden oluşan trilog tarafından uzlaşılarak kabul edilmişti.16 Mayıs tarihi itibarıyla AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) Revizyonu, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak son halini aldı ve 1 Ocak 2024’ten itibaren uygulanmaya başlanacak” diye konuştu.

Tamer Kıran, 22 Haziran Perşembe günü, 2022-2026 Çalışma Dönemi 2. Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısının Ataşehir Marriott Hotel’de çalıştay şeklinde düzenleneceğini hatırlattı.

Meclis toplantısı Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu’nun yaptığı Türkiye ve Dünya ekonomisindeki gelişmelerle ilgili sunum ile devam etti.

Vira Haber