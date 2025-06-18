ESKO Marine ve Robot++, Çin’de İşbirliği Görüşmelerinde

Türkiye’nin önde gelen tamir ve bakım tersanelerinin yöneticileri, su jeti raspası ve robotik yüzey hazırlama teknolojilerinde dünyanın lider markalarından biri olan Robot++’ın Çin’deki ileri teknoloji üretim ve operasyon merkezlerinde ağırlandı.

Ziyaret süresince heyet, Robot++’ın son teknoloji robot üretim hattını yerinde inceleme fırsatı buldu. Fabrika turu esnasında robotların tasarımından üretimine, montaj ve kalite kontrol aşamalarına kadar tüm üretim süreci detaylarıyla gözlemlendi. Ayrıca, robotların uzun süreli operasyonlarda sürdürülebilirliğini sağlayan geniş kapsamlı yedek parça ve servis merkezleri de ziyaret edildi.

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Çin’in tamir tersanelerinde aktif olarak uygulanan su jeti raspası operasyonları oldu. Robot++’ın ileri seviye manyetik robotlarıyla gerçekleştirilen, 2800-3000 bar basınçlı yüksek debili su jeti raspası uygulamaları tüm operasyon boyunca detaylı bir şekilde izlendi. Katılımcılar, operasyonun başlangıcından yüzey sonlandırmasına kadar tüm aşamalara sahada tanıklık etme fırsatı elde etti.

Çin, bugün tersane bakım onarım sektöründe tam otomasyonlu su jeti raspası uygulamaları ile globalde öncü konumda bulunuyor. Robot++ ise bu alandaki know-how ve operasyonel birikimiyle Türkiye tersaneleri için büyük bir teknoloji transferi ve iş gücü verimliliği potansiyeli sağlıyor. Hem çevresel etkilerin minimize edilmesi hem de iş güvenliği açısından büyük avantajlar sunan sistem, aynı zamanda tersane operasyonlarında ciddi süre ve maliyet tasarrufu da sağlıyor.

Bu stratejik ziyaret, Eskomarine ve Robot++ ortaklığının Türkiye tersane sektöründe ileri teknoloji robotik çözümlerle sürdürülebilir büyümeyi ve küresel rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen vizyonunu bir kez daha somutlaştırdı."

Vira Haber