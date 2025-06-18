Deniz Hukukunda Uluslararası İş Birliği: DEHUKAM & Villa College

16 Haziran 2025 tarihinde DEHUKAM’ın Ankara’daki merkezinde düzenlenen imza töreninde Villa College Rektör Yardımcısı Dr. Ali Najeeb ve DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara tarafından imzalanan protokol, iki kurum arasında akademik ve bilimsel alanlarda iş birliğini teşvik etmeyi ve deniz hukuku alanındaki ortak çalışmaları güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Protokol kapsamında, karşılıklı araştırma faaliyetleri, akademisyen ve araştırmacı değişimi, ortak seminer ve çalıştay organizasyonları ile bilgi ve deneyim paylaşımı gibi pek çok alanda iş birliği yapılacak, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulacak ve çeşitli ortak proje çalışmaları yürütülecektir.

Hint Okyanusu’nun kalbinde yer alan ve topraklarının yaklaşık %99’u denizle kaplı olan, uluslararası deniz hukukunun uygulanması ve geliştirilmesi açısından stratejik öneme sahip bir ada devleti olan Maldivler’in önde gelen yükseköğretim kurumlarından Villa College ile imzalanan bu protokol, yalnızca iki kurum arasındaki akademik iş birliğini değil, aynı zamanda uluslararası deniz hukukunun güçlendirilmesine katkı sağlayacak önemli bir adımdır.

Bu protokol, DEHUKAM’ın deniz hukuku alanındaki uluslararası iş birliklerini derinleştirme ve Türkiye'nin bu alandaki bilgi ve uzmanlık birikimini dünyaya açma vizyonunun somut bir göstergesi niteliğindedir. Aynı şekilde, Villa College için de Maldivler’in deniz alanlarının sürdürülebilir ve hukuka uygun yönetimi açısından önemli bir kapasite geliştirme fırsatı sunmaktadır.

Her iki kurumdan üst düzey katılımla gerçekleşen imza törenine, Villa College’ı temsilen Rektör Yardımcıları Dr. Ali Najeeb ve Abdul Munnim Mohamed Manik, Hukuk Fakültesi Dekanı Uza. Asna Ahmed ile Maldivler Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ataşesi Mohamed Aslam, DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara, DEHUKAM Baş Araştırmacısı Prof. Dr. Yücel Acer, DEHUKAM Uzman Araştırmacıları Doç. Dr. Ali İbrahim Akkutay, Dr. Öğretim Üyesi Ceren Cerit Dindar ve DEHUKAM Araştırmacıları ve katılım sağladı.

Uluslararası deniz hukuku açısından örnek teşkil etmesi beklenen bu protokol, özellikle deniz çevresinin korunması, iklim değişikliği ile mücadele, deniz kaynaklarının adil paylaşımı ve deniz yetki alanlarının yönetimi gibi konularda ortak çözümler geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Vira Haber