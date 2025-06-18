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  3. İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezuniyet Töreni 1 Temmuz’da Gerçekleşecek
İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezuniyet Töreni 1 Temmuz’da Gerçekleşecek

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezuniyet Töreni 1 Temmuz’da Gerçekleşecek

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin gelenekselleşen mezuniyet töreni, 1 Temmuz 2025 Salı günü saat 18.30’da Tuzla Kampüsü’nde düzenlenecek.

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Törene, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan katılacak. Mezuniyet coşkusu; şehitler anısına denize çelenk bırakılması, konuşmalar, yemin töreni, ödül takdimleri ve mezunlar geçidiyle taçlanacak. Tören, İTÜ DEFAMED katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Vira Haber


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