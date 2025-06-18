İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezuniyet Töreni 1 Temmuz’da Gerçekleşecek
İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin gelenekselleşen mezuniyet töreni, 1 Temmuz 2025 Salı günü saat 18.30’da Tuzla Kampüsü’nde düzenlenecek.
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Törene, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan katılacak. Mezuniyet coşkusu; şehitler anısına denize çelenk bırakılması, konuşmalar, yemin töreni, ödül takdimleri ve mezunlar geçidiyle taçlanacak. Tören, İTÜ DEFAMED katkılarıyla gerçekleştirilecek.
Vira Haber
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Etiketler : İTÜ Denizcilik Fakültesi, Mezuniyet, İTÜ
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