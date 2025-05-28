Esra Bezircioğlu Kagider 2025-2027 Dönemi Başkanlığına Tekrar Seçildi

Genel Kurul’un ardından gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu toplantısında Esra Bezircioğlu 2025-2027 dönemi KAGİDER Başkanı olarak seçildi.

Türkiye’de kadın girişimciliğini ve kadın istihdamını yaygınlaştırmak, kadının her alanda güçlendirilmesini desteklemek için 23 yıldır çalışan KAGİDER’in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) 12. Olağan Genel Kurul’u 26 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirildi.

Genel Kurul’da yapılan seçim sonucunda 2025-2027 dönemi KAGİDER Yönetim Kurulu belirlendi. Yeni dönemde KAGİDER Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Asil üyeler; Esra Bezircioğlu, Selma Akdoğan, Şila Gök, Beylem Leblebici Birsen, Beyza Beyzade Berkol, Gülin Yücel, Manolya Tanla, Neşecan Çekici, Özlem Demirci Duyarlar

Yedek üyeler; Rima Erdemir Gürgen, Av. Zeynep Yağmur, Av. Zeynephan Gemicioğlu, Özgül Öztürk, Burcu Atılgan, Pınar Kamçı, Hazal Çetin, Zeynep Karamehmet Gönenç, Eser Bayraktar

Genel Kurul’un ardından yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, 2025–2027 dönemi için Esra Bezircioğlu KAGİDER Başkanı, Şila Gök KAGİDER Başkan Yardımcısı, Selma Akdoğan ise KAGİDER Başkan Yardımcısı ve Sayman olarak oybirliğiyle seçildi.

KAGİDER’in yeni dönem başkanı Esra Bezircioğlu, yeniden başkanlık görevini üstlenmenin onurunu ve sorumluluğunu şu sözlerle ifade etti: “2025–2027 döneminde KAGİDER Başkanlığı görevini bir kez daha üstlenmekten büyük bir onur duyuyorum. Yeni Yönetim Kurulumuzla birlikte, kadınların girişimcilik ekosisteminde daha güçlü, daha görünür ve daha etkili olmaları için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

KAGİDER’in geçtiğimiz dönem vizyonuna değinen Bezircioğlu, “2023–2025 döneminde vizyonumuzu ‘İlham’, ‘Cesaret’ ve ‘Destek’ ilkeleri üzerine kurmuştuk. Bu ilkeleri sahaya taşıyarak, girişimci kadınlara dokunan birçok somut adım attık. Türkiye’nin dört bir yanında düzenlediğimiz etkinlikler, eğitim programları ve rol model paylaşımlarıyla ilham verdik. Kadınların ekonomik yaşamda daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi için politika geliştirme süreçlerinde aktif rol üstlendik; cesaretlerini büyütmek için onların sesini karar alma mekanizmalarına taşıdık. Destek ayağında ise finansmana erişimden mentorluk ağlarına, dijital ve yeşil dönüşümden ihracata kadar uzanan kapsamlı programlarla kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine katkı sağladık” diye konuştu.

YENİ DÖNEMDE; DÖNÜŞTÜRÜYORUZ, BİRLEŞTİRİYORUZ, GÜÇLENDİRİYORUZ

KAGİDER’in yeni dönemdeki hedefleri ile ilgili de açıklama yapan Esra Bezircioğlu şunları söyledi: “Yeni dönemimizde iş dünyasını dönüştüren, birleştiren ve güçlendiren bir hareketin odağında olacağız. İş dünyası artık yalnızca rekabet değil, iş birliği isteyen bir yapıya evriliyor. KAGİDER olarak, potansiyeli görünür kılmak, dayanışmayı güçlendirmek ve birlikte üretmenin gücünü ortaya koymak için çalışmaya devam edeceğiz.

Dönüştürüyoruz. Çünkü iş yapmak sadece verim değil, aynı zamanda değer üretmektir. Çünkü başarı sadece sonucu değil, süreci de kapsamalıdır. Birleştiriyoruz. Çünkü birlikte üretmenin gücüne inanıyoruz. Çünkü güçlü network’lerin birleştirici gücüne inanıyoruz. Çünkü çok seslilik bizi ileriye taşır. Güçlendiriyoruz. Çünkü potansiyeli görünür kılmak, en büyük gelişim alanıdır. Çünkü dayanıklılık, dayanışmayla mümkündür.

Bu yolculukta yerelden küresele, fikirden etkiye, vizyondan harekete geçiyoruz. Gelecek dönemde sadece işin içinde değil, işin doğasını değiştiren bir yaklaşımın merkezindeyiz. Çünkü biz bugüne kadarki icraatlerimizle toplumda karakterini sağlam ve saygın temeller üzerine oturtmuş bir STK’yız. Ve bu karakter gün geçtikçe kök salıyor, demleniyor, yenileniyor ve büyüyor. Yeni dönemde de aynı kararlılıkla, yerelde, ulusalda ve dünyada kadınların ekonomik hayattaki yerini güçlendirmek ve fırsat eşitliğini her alanda yaygınlaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Yolumuz uzun, hedefimiz büyük.”

Vira Haber