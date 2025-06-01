Türk Tasarımı Aqua1 Arabistan’da Suya İndirildi

Modern Marine, Suudi Arabistan’da Poseidon ve DNA Marin iş birliğiyle tasarlanan 500 ton kapasiteli modüler jack-up barge AQUA1’i denize indirdi. Modüler yapısıyla kolay taşınabilen bu barge, benzerlerine göre daha yüksek kaldırma gücü sunuyor. RINA sınıfı ve 500 ton taşıma kapasitesine sahip olan mavna, benzer büyüklükteki platformlara kıyasla daha yüksek kaldırma kapasitesiyle öne çıkıyor.

Kolayca Taşınabiliyor

Benzer ölçülerdeki platformlara kıyasla daha yüksek kaldırma gücü sunan barge, modüler yapısı sayesinde 34 adet 12 metrelik standart flatbed tır ile kolayca taşınabiliyor. 33,6 metre uzunluğa, 16,8 metre genişliğe ve 2,2 metre derinliğe sahip olan AQUA1, jack-up barge tasarımlarında 15 yılı aşkın tecrübeye sahip Poseidon Marine’in imzasını taşıyor.

Poseidon Marine Yönetim Kurulu Başkanı Burak Acar “Uluslararası platformda Türk gemi mühendisliğinin kalitesini sergilemek ve meslektaşlarımızın önünü açmak adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” diye açıkladı.