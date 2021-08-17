Eşya depolarının yeni müdavimi üniversite öğrencileri oldu

Salgın nedeniyle yükseköğrenimini uzaktan sürdürmek zorunda kalan üniversite öğrencileri, ev kirası ödemek yerine eşya depolarına yöneldi. Okula döneceği güne kadar eşyalarını depolarda muhafaza etmeyi tercih eden öğrenciler, depolama sektöründe de ciddi bir talep artışı başlattı.

Lojistik ve depolama alanında hizmet veren Depo Palas CEO’su Ulaş Gümüşoğlu, “Pandemi sürecinde eşya depolarına olan talep yaklaşık yüzde 114 artış gösterdi. Okullarına yeniden kavuşuncaya kadar eşyalarını depolara kilitleyen öğrenciler ise bu artıştaki en büyük pay sahibi oldu. Öğrencilerden gelen depolama talebi yüzde 72 arttı.” şeklinde konuştu.

“Büyükşehirlerde depolar, öğrencilerin kurtarıcısı oldu”

Bugüne kadar çoğunlukla tayin ve yurt dışına gidiş gibi nedenlerden dolayı ev veya ofis eşyalarının saklanması için depo talep edildiğini söyleyen Ulaş Gümüşoğlu, “Bu yıl çok nadir görülen bir tabloyla karşılaştık ve üniversite öğrencileri müşterimiz oldu. Üniversite öğrencileri eşyalarını daha ekonomik olsun diye çoğunlukla mezatlardan temin edip, okulu bitirip mezun olurken de bu eşyaları satarak memleketlerine dönerdi. Ancak bu yıl durum çok farklıydı. Özellikle kira fiyatlarının her geçen gün tırmandığı İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde depolar, eğitimine uzaktan devam eden öğrencilerin kurtarıcısı oldu. En düşük kiranın aylık bin 500 TL olduğu düşünülürse, öğrenciler bunu ödemek yerine 250-300 TL depo kirası ödemeyi tercih etti.” değerlendirmesini yaptı.

Vira Haber