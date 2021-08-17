DEFAMED kurucularından Hakkı Toros'un acı günü

Denizcilik camiasının bilinen isimlerinden, ömrünü sektörü hizmet için adamış İTÜ Denizcilik Fakültesi ( YDO ) Mezunları Derneği (DEFAMED) ile TMMOB - GEMİMO İzmir şubelerinin kurucu başkanlığını yapmış Müh.Hakkı Toros'un büyük kızı Burcu Toros Serdar'ın büyük kızı Burcu Toros Serdar hayatını kaybetti.

Merhume Burcu Toros Serdar, ikinci doğumundan 7 gün sonra elim bir rahatsızlık sonucu aramızdan ayrıldı.

Meslektaşlar Grubu, merhumenin down sendromlu 2 yaşındaki oğlu Atlas ile henüz 12 günlük Uzay'ın bakımları ve yetiştirilmeleri için bir destek kampanyası yapılmasına karar verdi.

Tüm meslektaşlara bu hassas süreçte gerekli hassasiyetin gösterilmesi çağrısını yapan grup, çocuklara destek olmak için aşağıdaki IBAN numarasını paylaştı.

"Hakkı TOROS

Garanti Bankası.

İzmir Göztepe Şubesi

TR 46 0006 2000 2390 0006 6581 36

NOT : Dekonta , *Uzay bebeğin hediyesi

açıklaması yapılması uygun olacaktır..."

Vira Haber ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ise başsağlığı diliyoruz.

Vira Haber