Etiyopya, Hedasi Barajı'nın Tamamıyla Doldurulduğunu Duyurdu

Ülkenin batısında yer alan barajı ziyaret eden Başbakan Ahmed, yaptığı açıklamada, Hedasi'nin dördüncü ve sonuncu doldurma işleminin tamamlandığını belirtti.

10 yıldan uzun süredir inşası süren barajın yapımı için emek ve para harcayan Etiyopya halkına teşekkürlerini ileten Ahmed, "İç zorluklar ve dış baskılarla mücadele ettik. Tüm bunların üstesinden geldik ve bu aşamaya varabildik." ifadesini kullandı.

Etiyopya, Mısır ve Sudan, 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

- Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olan Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de de ilk kez elektrik üretimine başlanmıştı.

Vira Haber