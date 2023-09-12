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Manavgat'ta Orman Yangını Çıktı

Manavgat'ta Orman Yangını Çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

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Çolaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 10 arasöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

Vira Haber

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