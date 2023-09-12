Samsun'da Baraj Gölünde 94 Kilogramlık Yayın Balığı Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde balıkçılar, 2,5 metre uzunluğunda 94 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.
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Altınkaya Barajı'nda ava çıkan balıkçılar, ağlarına takılan yayın balığını güçlükle kayığa çekti. 19 Mayıs ilçesinde bir balıkçıya satılan balık tezgahta sergilendi.
Vira Haber
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Etiketler : Samsun, Baraj Gölü, Yayın Balığı
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