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Samsun'da Baraj Gölünde 94 Kilogramlık Yayın Balığı Yakalandı

Samsun'da Baraj Gölünde 94 Kilogramlık Yayın Balığı Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde balıkçılar, 2,5 metre uzunluğunda 94 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.

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Altınkaya Barajı'nda ava çıkan balıkçılar, ağlarına takılan yayın balığını güçlükle kayığa çekti. 19 Mayıs ilçesinde bir balıkçıya satılan balık tezgahta sergilendi.

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Vira Haber

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