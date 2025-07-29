ETÜ IDEF 2025 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na Katıldı

Milli Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın desteğiyle ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bağlı ortaklığı olan KFA Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen IDEF 2025, savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmaları, devlet yetkililerini, akademisyenleri ve sektör profesyonellerini bir araya getirerek ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği ve bilgi paylaşımı için önemli bir platform sundu.

ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, STM, TEI, FNSS, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK BİLGEM, MAKEL, NANOGRAFİ, ERMAKSAN ve TUSAŞ gibi Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki lider firmalarının en yeni ürünlerini sergilediği fuarda; kara, hava, deniz ve siber güvenlik sistemlerinden otonom teknolojilere kadar birçok alanda son teknolojiler tanıtıldı. STM tarafından geliştirilen Ulusal Hızlı Taarruz Gemisi (FAC) ve ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin en uzun menzilli balistik füzesi TAYFUN BLOK-4 gibi yenilikçi sistemler ise büyük ilgi gördü.

Fuara ETÜ’yü temsilen katılan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, fuar süresince birçok savunma sanayi kuruluşu ve teknoloji firmasıyla temaslarda bulunarak üniversite-sanayi iş birlikleri, AR-GE faaliyetleri ve akademik iş birliği potansiyelleri üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Rektör Çakmak’a ziyaret sırasında, hâlihazırda savunma sanayii sektöründe çeşitli firmalarda görev yapan ETÜ mezunu öğrenciler de eşlik ederek mezuniyet sonrası kariyer süreçlerini ve sektör deneyimlerini paylaşma imkânı buldu.



"Erzurum Teknik Üniversitesi olarak, teknoloji ve mühendislik alanındaki birikimimizi ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmeye büyük önem veriyoruz. IDEF 2025, bu anlamda savunma sanayii ile üniversitemiz arasında kurulabilecek iş birliklerini değerlendirmek ve yeni projelere zemin hazırlamak açısından bizim için çok değerli bir fırsat oldu. Fuar süresince birçok firma ve kurumla görüşmeler yaparak AR-GE ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme gibi alanlarda nasıl katkı sunabileceğimizi konuştuk. Üniversitemizin araştırma potansiyelini sanayiyle buluşturmak, akademik personelimizin savunma sanayiine entegre olabileceği projeler üretmek ve öğrencilerimize bu alanda fırsatlar sunmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu vesileyle, böylesine önemli bir organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Vira Haber