Mersin, Savunma Sanayiindeki Gücünü IDEF 2025'te Gösterdi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) iş birliğinde kurulan Mersin standında yer alan firmalar, yenilikçi teknolojileri ve üretim kapasiteleriyle sektördeki iddiasını güçlü şekilde yansıttı.

Fuarda toplam 13 Mersinli firma yer aldı. MTSO ve MOSB iş birliğinde kurulan şemsiye stantta 7 firma, bireysel olarak da 6 firma katılım sağladı. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol başkanlığındaki heyet, fuarda Mersinli firmalara destek verdi. Heyet üyeleri, firmaların üretim altyapıları, ürün çeşitliliği ve ihracat potansiyelleri hakkında bilgi aldı, başarılı firmalara teşekkür plaketi takdim etti.

IDEF 2025 kapsamında, MTSO heyeti hem yerli hem de yabancı firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi, savunma sanayi ekosistemindeki gelişmeleri yerinde gözlemledi ve iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

"Savunma sanayine değer katıyoruz"

Fuar sonrası değerlendirmede bulunan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Türkiye’nin savunma sanayinde yerlilik oranını her geçen yıl artırdığını ve dışa bağımlılığını azalttığını vurguladı. Çakır, "Bu bağlamda odamız ve Mersin OSB’miz ile iş birliği halinde, firmalarımızla birlikte savunma sanayi alanında ‘yerli ve milli üretim’ çalışmalarına hız verdik. İDEF ve SAHA Expo fuarlarında son 3 yıldır ortak Mersin stantları açarak firmalarımızın gücünü ve istekliliğini sergiledik" dedi.

Mersin’de zırhlı araçlardan mühimmat depolarına, insansız deniz araçlarından radar yazılımlarına, özel bağlantı elemanlarından kurşun geçirmez cam üretimine kadar savunma sanayine iş yapan yaklaşık 30 firma olduğunu kaydeden Çakır, "Bu yükseliş Mersin merkezli Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Derneği DASSAD’ın kurulmasına da öncülük etti. Hedefimiz, bu süreci kümelenme modeliyle yönetmek ve ortak bir Mersin savunma sanayi vizyonu oluşturmak. Fuarlara katılım, bu ortak hedefin oluşmasına büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Vira Haber