Europa Kruvaziyer Gemisi, Kuşadası Ege Port Limanı’na Yanaştı

Normalleşme süreciyle birlikte kruvaziyer gemileri de Türk limanlarına gelmeye başladı. ‘Europa’ isimli kruvaziyer gemisi, Kuşadası’na gelerek Ege Port Limanı’na yanaştı.

Malta Bayraklı ‘Europa’ isimli kruvaziyer gemisi, Kuşadası Ege Port Limanı’na yanaştı. Gemiden inen 145 yolcunun bir kısmı Efes ve Meryemana turuna çıktı. Tur programına katılmayan yolcular ve gemi personeli ise Kuşadası Çarşısı’nı gezerek alışveriş yaptı.

Kuşadası’nda kruvaziyer turizminin Nisan ayı ile hız kazanacağını belirten Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, “Kruvaziyer turizminde kara bulutlar dağıldı. Türkiye'de kruvaziyer turizmi yükseliş trendine girdi. Kuşadası için 2022 yılı çok önemli bir sezon olacak” dedi.

Güngör, Europa isimli kruvaziyer gemisinin kaptanı Andreas Greulich’e plaket verdi.