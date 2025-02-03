Expomaritt Exposhipping 18 Şubat’ta Kapılarını Açıyor

Informa Markets olarak, İMEAK Deniz Ticaret Odası adına iki yılda bir organize ettikleri fuarın son buluşmasında uluslararası ziyaretçi sayısını yüzde 149 artırıp, 70’in üzerinde ülkeden 9 bine yakın sektör profesyoneli ağırladıklarını söyleyen Fuar Müdürü Semih Etyemez; “18 Şubat’ta 18. kez kapılarını açacak Expomaritt Exposhipping İstanbul, bu zamana kadarki en büyük edisyon olacak. Denizcilik sektörünün büyük oyuncularının da aralarında olduğu katılımcılarımız ve onlarca farklı ülkeden gelecek ziyaretçilerimizle birlikte, yeni rekorlara ve ticari başarılara imza atmaya hazırız” dedi.

Expomaritt Exposhipping İstanbul’un Türkiye ve uluslararası denizcilik sektörü açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Etyemez, iki yılda bir, dünya ticaretinin kalbi İstanbul’da düzenlenen fuarın, yine sektöre ivme kazandırarak, pek çok fırsatı bir arada sunacağına inandığını söyledi.

Türkiye'nin en büyük gemi inşa yan sanayi sektör buluşması Expomaritt Exposhipping İstanbul - 18. Uluslararası Denizcilik Fuarı, "Birlikte Büyüyoruz: Bugün ve Yarın" mottosuyla 18-21 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nin 3 salonunda birden düzenlenecek. Fuarda; tersaneler ve gemi inşa firmalarından, çelik ve kompozit malzeme üreticilerine, elektronik navigasyon sistem sağlayıcılarından makine ve motor üreticilerine, gemi yedek parça ve donanım tedarikçilerinden lojistik şirketleri ile bakım ve onarım firmalarına kadar 1.000’in üzerinde uluslararası marka yeniliklerini sergileyecek.

Fuarda kurulacak Kariyer Platformu, denizcilik sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sağlayacak

Denizciliğe dair tüm yeniliklerin bir arada sergileneceği Expomaritt Exposhipping İstanbul 2025, oldukça zengin içerikli bir seminer programına da ev sahipliği yapacak. Fuarın konferans programında düzenlenecek panellerin ana gündemlerini denizcilik sektörü açısından büyük öneme sahip “sürdürülebilirlik, yeni teknolojiler ve dijitalleşme” konuları oluşturacak. Seminer programına ek olarak denizcilik sektöründeki yeni iş gücü arayışına katkı sağlama hedefiyle fuarda kurulan “Kariyer Platformu”, genç profesyoneller ile yeni yetenekler arayan firmaları bir araya getirecek.

18. Uluslararası Denizcilik Fuarı Expomaritt Exposhipping İstanbul’u takip etmek isteyen sektör profesyonelleri fuar hakkında bilgi almak ve online ziyaretçi kayıtlarını yaptırmak için www.expomaritt.com linkini ziyaret edebilirler.

Vira Haber