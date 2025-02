İDO’nun Sinan Paşa Gemisi’ne Paris MoU’dan Tam Not

Bölgesel mutabakat zabıtlarının imzalanmasıyla, deniz yolu taşımacılığındaki önemini büyük ölçüde artan deniz taşımacılığına her kategoride elverişliliği ölçümleyen uygunluk denetimlerine Türkiye, ilk kez 2008 yılında girdi. İDO’nun da katkıları ile bu başarı, 2024 yılında da devam etti.

Deniz taşımacılığı konusunda 37 yıldır hizmet veren dünyanın önde gelen deniz ulaştırma işletmelerinden biri olan İDO ’nun filosunda yer alan İDO Ege, İDO Marmara, İDO Karadeniz ve Sinan Paşa Gemileri Yunan otoriteleri tarafından denetimlerini başarıyla tamamlayıp tam not almıştır. Bu denetimlerde Sinan Paşa Gemisi 2024 Paris MoU kapsamındaki denetimleri eksiklik kaydı olmadan tamamlamış ve ülkemizin bu konudaki başarısına katkı sağlamıştır.

Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumu (Paris MoU) kontrollerinden geçerek ilk kez 2008 yılında Beyaz Liste'ye giren ülkemiz, bu başarısını İDO’ nun filosunda yer alan Sinan Paşa Gemisi’nin de sağladığı katkı ile 2024’te de sürdürmüştür.

Deniz Genel Müdürlüğü Teşekkülerini Bildirdi

Konuyla ilgili başarıdan dolayı T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, uluslararası sularda operasyon yapabilmesi için her kategoride Yunan denizcilik otoriteleri tarafından tam not alan İDO’ya teşekkürlerini iletti. Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, söz konusu başarı ile ilgili belgede şu ifadelere yer verdi: ‘’Türkiye, Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumu (Paris MoU) kontrollerinde 2008 yılında ilk kez yer aldığı Beyaz Liste'deki konumunu 2024 yılında da sürdürmüştür. İşletmeniz altında bulunan SİNAN PAŞA isimli gemi 2024 yılında girmiş olduğu Paris MoU kapsamındaki denetimleri eksiklik kayıt altına alınmadan tamamlamış, bahse konu başarının elde edilmesine katkıda bulunmuştur. Bu itibarla, başarılı performansımızın elde edilmesinde ve hedeflerimize ulaşmada göstermiş olduğunuz çaba için teşekkür eder, söz konusu performansın sürdürülebilir kılınması kapsamında idaremiz ile temas kurmakta tereddüt edilmemesi ve her türlü iş birliği ve destek için hazır olduğumuz hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.’’

Sinan Paşa Gemisinin Özellikleri Neler?

1996 yapımı Sinan Paşa Gemisi, A sınıfı yüksek hızda, 449 yolcu kapasiteli bir yolcu taşıma gemisidir. İDO ’nun bünyesindeki Sinan Paşa, 40,1 metre uzunluğa ve 10,8 metre genişliğe sahip 33.5 deniz mili hız kapasitesi ile yaklaşık 30 yıldır İDO rotalarında yolcu taşımaktadır.

İDO’ nun filosunda toplam 21 Deniz Otobüsü, 4 Hızlı Feribot, 18 Arabalı Vapur olmak üzere 43 gemi aktif olarak kullanılmaktadır. 2024 yılında Ege Denizi’nde 4 gemi ile yaz sezonunda operasyon yapan İDO, İDO Ege, İDO Marmara, İDO Karadeniz ve Sinan Paşa Gemileri Yunan otoriteleri denetiminden her kategoride başarıyla geçti.

Paris MoU Nedir, Neden Önemlidir?

Bayrak performansının, bölgesel mutabakat zabıtlarının imzalanmasından sonra deniz yolu taşımacılığındaki önemini daha da artırmıştır. Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumu (Paris MoU) dünyanın en önemli limanlarının imzaladığı bölgesel mutabakat zabıtları arasında yer almaktadır. Bu limanlara giren gemiler Liman devleti tarafından denetlenmektedir. Bu süreçle birlikte, Türk bayraklı gemilerin Paris MoU’nun beyaz listesinde yer alması için çalışmalar başlatılmıştır.

2010-2022 yılları arasında Paris MoU bölgesindeki liman devletlerinin oluşturduğu mutabakat zaptı rejiminin denetimlerinde sergiledikleri performans incelenmiştir. Araştırmanın verileri, Paris MoU’nun veri tabanında erişime açık olan web sayfasından ve THETIS adı verilen Paris MoU bilgi sisteminden alınmıştır.

Türk bayraklı ticaret gemilerinin bayrak performansının değerlendirilmesinde “Tutulma Oranı” ve “Excess Faktör (EF)” göstergeleri kullanılmıştır. 2008 yılında Paris MoU’nun beyaz listesine girme başarısı gösteren Türk bayraklı gemilerin başarı grafiği 2017 yılında yükselişe geçmiştir. Türkiye, istikrarlı çalışmaları sayesinde 2021 yılında Paris MoU’nun beyaz listesinde 8’inci sıraya yükselmiştir. 2024 yılında da Yunan otoritelerinde yapılan denetimlerde yıldız alan IDO’nun Sinan Paşa Gemisi ile Türkiye beyaz listedeki başarılarını sürdürülebilir kılmıştır.

Vira Haber