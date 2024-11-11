Expomaritt Exposhipping İstanbul 2025’in Ziyaretçi Kayıtları Başladı

Informa Markets, son edisyonunda uluslararası ziyaretçi sayısını yüzde 149 arttırarak 70’ten fazla ülkeden 9 bine yakın profesyoneli bir araya getiren fuarın online ziyaretçi kayıtlarının açıldığını duyurdu. Fuar, başta armatörler, tersaneler, gemi malzeme, ekipman, donatım ve teknoloji şirketleri ile gemi inşa yan sanayi firmaları olmak üzere denizcilik dünyasının tüm aktörlerini çatısı altında bir araya getirecek.

Informa Markets tarafından Deniz Ticaret Odası adına iki yılda bir organize edilen Uluslararası Denizcilik Fuarı Expomaritt Exposhipping İstanbul’u takip etmek isteyen sektör profesyonelleri, online kayıtlarını yaptırmaya başladı. Yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi, İstanbul Fuar Merkezi’nde ağırlamaya hazırlanan fuar, Boat Show ile eş zamanlı gerçekleşecek.

Fuar Müdürü Semih Etyemez: “Ziyaretçilerimiz, uluslararası denizcilik sektörünün amiral firmalarıyla tanışma fırsatı bulacak”

“Expomaritt Exposhipping İstanbul, sadece Türkiye’den değil, beş kıtadan gelen profesyonelleri ağırladığımız uluslararası bir platform haline geldi” diyen Fuar Müdürü Semih Etyemez, yurt dışı ziyaretçi profilinin önemli bir kısmının Avrupa, BDT ve Balkan ülkelerinden geldiğini söyledi. Bu bölgelerin, Türk Denizcilik Sektörü’nün güçlü iş ortaklıkları kurduğu alanlar olduğunu vurgulayan Etyemez; “Biz bununla da sınırlı kalmıyoruz. Yaptığımız uluslararası ziyaretçi çalışmalarıyla, özellikle Çin, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi denizcilik sektöründe büyük oyuncu olan ülkelerden de yoğun bir ziyaretçi getirmeyi hedefliyoruz” dedi. Online ziyaretçi kayıtlarının açılmasıyla birlikte, hem yurt içi hem de yurt dışından kayıtların hızla başladığı bilgisini paylaşan Etyemez, Şubat ayındaki 18. buluşmaya 10 bine yakın sektör profesyoneli beklediklerini söyledi.

18. Uluslararası Denizcilik Fuarı Expomaritt Exposhipping İstanbul’u yerinde takip etmek isteyen sektör profesyonelleri www.expomaritt.com fuar resmi web sitesini ziyaret ederek, online kayıtlarını yaptırabilirler.