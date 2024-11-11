Marport, 4 Yeni SSG Vinci ile Bir İlke Daha İmza Attı

Marport, 250 milyon dolarlık “Marport Modernizasyon Projesi” kapsamında 60 milyon dolarlık yatırımla limana kazandırılan 4 adet yeni Ship to Shore Gantry Crane (SSG) vinç ile Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyor.

Marport’un Türkiye’nin en fazla konteyner elleçlenen limanlarından biri olduğunu belirten Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu Başkanı Özgür Kalelioğlu; “Marport 2.3 milyon TEU kapasitesiyle Türkiye genelinde yüzde 12, Marmara Bölgesi’nde ise yüzde 19 pazar payına sahip. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla Marport’u dünyanın en büyük gemilerine hizmet verebilecek duruma getirdik. Ayrıca limanımıza kazandırdığımız 4 adet yeni SSG vincimizle Türkiye’de bir ilke daha imza attık. Yeni SSG’lerin operasyona başlamasıyla Türkiye’de 14 SSG vinci ile hizmet veren ilk ve tek liman olduk. Yeni vinçlerimiz, 25+1 yan uzanma kabiliyetleriyle, dünya denizlerinde taşımacılık yapan mega gemilere maksimum verimlilikle hizmet verecek” dedi.

Türkiye’de konteyner limancılığına ilk yatırım yapanlardan biri olduklarını vurgulayan Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu Başkanı Özgür Kalelioğlu; “Bugün ulaştığımız nokta, yaklaşık 30 yıllık emeğin bir sonucu. Toplam yatırım değeri 1 milyar doları aşan Marport ile Türkiye’nin iç ve dış ticaretinde lokomotif bir rol üstlendik. Yeni yatırımlarımızla da Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

25+1 konteyner yan uzanma kabiliyetine sahip yeni SSG vinçler sahip oldukları kapasite, ileri teknoloji donanımlar ve elleçleme hızları sayesinde dünyanın en büyük konteyner gemilerine rahat ve kesintisiz hizmet verebilecek. Spreader altı kaldırma yükseklikleri 54 metre, outreach uzunlukları 73 metre ve ağırlıkları yaklaşık 1600 ton olan yeni SSG vinçler, dolu iken dakikada 90, boşken dakikada 180 metre hoist hızına sahip. Trolley hızı dakikada 240 metre olan yeni SSG vinçler donatıldıkları “Ship Profiling” ve “Chassis Positioning” gibi ileri teknoloji sistemlerle maksimum operasyonel verimlilik sağlarken iş güvenliği risklerini de önemli ölçüde azaltıyor.

Vira Haber