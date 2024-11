Bodrum Cruise Port, 2024 Sezonunu Rekor Yolcu Sayısıyla Kapattı

Bu yıl toplam 98 kruvaziyer gemisi ağırlayan Bodrum Cruise Port, 118.083 yolcuya ev sahipliği yaptı. Ayrıca liman, 722 feribot seferi ile de 138 bin 851 feribot yolcusunun uğrak noktası oldu. Yıl boyunca daha önce Bodrum’u ziyaret etmemiş 10 gemiyi ağırlayan liman, 7 Nisan 2024’te Silver Spirit yolcu gemisi ile açtığı sezonu, yine aynı geminin ziyareti ile 8 Kasım 2024 günü tamamladı.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör “2025 yılı için şimdiden 121 kruvaziyer seferi planlanmış durumda. Yine rekor bir yıl olmasını bekliyoruz” dedi.

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in portföyünde yer alan Bodrum Cruise Port, 2024 sezonunda toplam 98 kruvaziyer gemisi ve 118.083 kruvaziyer yolcusunu ağırladı. Bodrum-Kos arası feribot seferlerinde ise, 722 feribot seferi ile, 138.851 yolcuya hizmet vererek 8 Kasım 2024’te Silver Spirit Kruvaziyer Gemisi ile sezon kapanışı gerçekleştirdi. Böylece liman toplam 256 binden fazla yolcuya ev sahipliği yaptı. Bodrum 2024 sezonunu 7 Nisan’da yine Silver Spirit Kruvaziyer Gemisini ağırlayarak açmıştı.

10 gemi ilk kez bu sezon Bodrum’a geldi

Türkiye’nin gözde turizm destinasyonlarından olan Bodrum, ilk kez limana gelen gemilere de ev sahipliği yaptı. Crystal Cruises’a ait Crystal Symphony, Marella Cruises’a ait Marella Discovery, Regent Seven Seven Seas Cruises’a ait Seven Seas Grandeur, Costa Crociere’e ait Costa Fortuna, Norwegian Cruise Lines’a ait Norwegian Getaway, Silversea Cruises’a ait Silver Whisper, Silver Ray, MSC Explora Journeys’a ait MSC Explora I, Royal Carribbean Cruises’a ait Explorer of the Seas ve Aquilion Shiping’e ait Astoria Grande ilk kez bu sezon Bodrum Cruise Port’a demirleyen gemiler oldu. Limana ilk kez gelen bu gemiler Bodrum Bandosu eşliğinde karşılanırken, keman dinletisi eşliğinde yolcu edildi.

2025 sezonunda da rekor bekleniyor

2025 sezonuna bugünden hazırlanmaya başladıklarını ifade eden Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör “Turizm sektörünün yükselen yıldızı kruvaziyer turizminde Bodrum Cruise Port olarak yüksek standartlara sahip alt yapımız ve operasyonel bilgi birikimimizle öne çıkıyoruz. 2025 yılı için şimdiden 121 kruvaziyer seferi planlanmış durumda. Yine rekor bir yıl olmasını bekliyoruz. Gelecek yıl da Bodrum Cruise Port’a ilk kez uğrayacak gemilerimiz olacak. Bodrum’un her geçen gün daha popüler bir kruvaziyer destinasyonu olduğunu görmekten çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

Vira Haber