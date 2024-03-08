Asyaport’un Yükünü Kadınlar Taşıyor

Asyaport Limanı'nda kadın operatörler, özel donanımlı araçlarla konteyner taşımacılığı yapıyor. Bu kadınlar, aldıkları eğitimlerin ardından TTC adı verilen uzun kasalı araçları kullanarak limandaki yükleri istenilen noktalara ulaştırıyor. Yaptıkları işteki başarılarıyla dikkat çeken bu kadınlar, hem ticarete katkı sağlıyor hem de kadınların her işi başarabileceğini gösteriyor.

Hem İş Gücüne Hem De Ev Ekonomisine Katkı Sağlıyorlar

Asyaport Limanı'nda çalışan kadın operatörler, gemilerden boşaltılan yükleri taşıyan TTC araçlarını kullanıyor. İlk başlarda zorluklar yaşayan kadınlar, kısa sürede işe alışarak büyük bir başarı elde etti. Kadın operatörler, mesai günleri boyunca iş emirlerine göre hareket ediyor ve vinç yardımıyla konteynerleri TTC araçlarına yüklüyor. Elif Çevik, Şelale Çil, Miray Ulaş, Yasemin Şahin, Arzu Gül ve Halise Korkmaz gibi kadın operatörler, işlerini özveriyle yaparak çevrelerindeki kadınlara da örnek oluyor.

‘Kadınlar İsterse Her İşi Başarır’

Kadın operatörler, işlerini başarıyla yaparken kurallara uymanın önemini vurguluyor. Şelale Çil, her kadının bu işi yapabileceğini ve meslek edinebileceğini belirtiyor. Miray Ulaş ve Yasemin Şahin ise büyük araçları kullanmanın başlangıçta korkutucu olabileceğini ancak kısa sürede alışılabileceğini ifade ediyor. Arzu Gül ve Halise Korkmaz da kadınların istediklerinde her işi başarabileceğini vurguluyor.

Asyaport Limanı'nda çalışan kadın operatörler, gemilerden boşaltılan konteynerleri taşıyarak büyük bir başarı elde ediyor. Bu kadınlar, gösterdikleri performansla ticarete katkı sağlarken, kadınların her alanda başarılı olabileceğini kanıtlıyor.

Vira Haber