Yılport Samsunspor’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Anlamlı Proje: “Kadın Olmak”

Farkındalık Semineri, Futbol 101 Eğitimi ve Samsun Cumhuriyet Kadınları Bando gösterisiyle 1 Mart Cuma günü Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Altyapı Tesisleri’nde gerçekleştirildi

Armasında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silüetini taşıyan ve Atatürk’ün değerlerini benimseyen Yılport Samsunspor, gerçekleştirdiği spor faaliyetleri ve toplumsal sorumluluk bilinciyle ulusal birlik ve beraberlik ruhu oluşturma misyonunu taşıyor.

Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etme misyonu ile yola çıkarak UEFA’nın 2030 Sürdürülebilirlik Yol Haritası’na uyum sağlamak üzere çalışmalarına başladığı sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında projeler hazırlayan Yılport Samsunspor, Kadınların toplumda ve sporda güçlendirilmesi konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyerek eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerini önemsiyor. Tüm kadın çalışanlarına, taraftarlarına ve paydaşlarına kulübün sunduğu fırsatlardan eşit şekilde yararlanma imkanı sunan Yılport Samsunspor, toplumda kapsayıcı bir ortam oluşturmayı hedefliyor. Bu amaçla herkes için futbol yaklaşımı ile her yaştan kadının futbol oynama deneyimi yaşayabileceği fiziksel etkinlikler ve eğitimler düzenliyor.

Trendyol Süper Lig takımlarından Yılport Samsunspor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Kadın Olmak” projesiyle dikkat çekti

Son 3 yıldır dünyanın en ağır forması projesiyle 15 farklı dilde "Kadına şiddete hayır" yazan mor forma ile belirli günlerde sahaya çıkan Yılport Samsunspor, toplumsal sorumluluklarını bir adım daha ileri taşıyarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü anlamlı etkinliğiyle kutladı. “Kadın Olmak” isimli projede farklı yaş ve ekonomik gruplardan katılımcılar, Eğitimci-Uzman Burcu Üzümcüler’den farklı konularla ilgili farkındalık seminerine ve Akademi Antrenörleri ile Futbol 101 eğitimine Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Altyapı Tesisleri’nde katılım sağladı. Seminer ve eğitim sonrasında Samsun Cumhuriyet Kadınları Bando gösterisiyle birlikte katılımcılara sertifika verildi.

Farkındalık Semineri İçeriği:

· Kadının İnsan Hakları

· Toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın olmak

· Kadın ve kız çocukları (Çocukluk, Ergenlik ve Yetişkinlik dönemi ve kalıp yargılar)

· Meslekler ve cinsiyetçilik

· Kadın, Anne ve Eş Üçlemi

· Kadının İnsan Hakları (Geçmiş ve Gelecek)

· Kadınız, Eşitiz, Güçlüyüz!

Futbol 101 Eğı̇tı̇mı̇ İçeriği:

· Temel Futbol Eğitimi

· Kısa Antrenman Deneyimi

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