Şehir Hatlarından Kadınlar Matinesi Tadında Boğaz Turu

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine ardından İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü’nde kalan büyüklerimize moral vermek için özel Boğaz Turları düzenleyen Şehir Hatları, bu kez de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, kadınlara özel bir Boğaz Turu gerçekleştirdi. İBB Kadın, Mahalle Evleri ve İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (İSADEM) bünyesindeki 500’ü aşkın sayıda kadının katıldığı Boğaz Turu, Kabataş İskelesi’nden başlayıp Kabataş İskelesi’nde sonlandı.

Müzik ve eğlence Boğaz’ın mavisiyle birleşti

1,5 saatlik Boğaz Turu’nda kadınlar Boğaz’ın eşsiz güzelliklerini görme fırsatı buldu. Boğaz Turu, kadınlar matinesini andıran renkli anlara da sahne oldu. Vapur müzisyenlerinin canlı performansları eşliğinde dans edip eğlenen kadınlar, Vapur Kafe’nin çay ve simit ikramlarıyla da keyifli bir gün geçirdi.