Meteroloji’den Sel, Dolu ve Fırtına Uyarısı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla’nın Fethiye ve Seydikemer ilçeleri için dolu, fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulundu.
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Yapılan uyarıda, “Meteoroloji radarından alınan son bilgilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Vira Haber
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Etiketler : Meteroloji, Sel, Dolu, Fırtına, Muğla
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