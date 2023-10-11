Expomaritt Exposhipping İstanbul Fuarı Kapılarını Açtı

Merakla beklenen Expomaritt Exposhipping fuarı 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarın ilk gününde yoğun katılımcıyla başlayan fuarın açılışında İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Informa Markets Türkiye Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu, konuşma yaptılar.





'Türkiye ekonomisinde lokomotif görevi gören Türk denizcilik sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirmenin gururunu yaşıyoruz'

Informa Markets Türkiye Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu konuşmasına Türk Denizcilik sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek paylaşarak başladı.

Marangozoğlu şunları söyledi: “İMEAK Deniz Ticaret Odası adına düzenlediğimiz 17. Uluslararası Denizcilik Fuarı Expomaritt Exposhipping İstanbul'a hepiniz hoş geldiniz. Türkiye ekonomisinde lokomotif görevi gören Türk Denizcilik sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirmenin gururunu yaşıyoruz. Otuz beş ülkeden yedi yüz markaya ev sahipliği yapan fuarımızda altmış beşin üzerinde ülkeden gelecek dokuz binden fazla ulusal ve uluslararası sektör profesyonellerini ağırlamayı bekliyoruz. Türk gemi inşa sanayi, yüksek kaliteli iş gücü ve Avrupa standartlarında üretim kapasitesi ile yeni yeni gemi inşa, gemi bakım onarım ve savunma sanayi projelerinde dünyanın önde gelen denizcilik ülkeleriyle rekabet edecek güce sahip. Sektör liderlerinin ve profesyonellerinin bağlantı kurmak, deneyimlerini paylaşmak ve son gelişmeleri keşfetmek için bir araya geldikleri bir platform oluşturmadaki kararlılığımız bu yıl daha da güçlendi. Global Denizcilik sektörünün tek çatı altında oluşturan Expomaritt Exposhipping İstanbul bölgenin en önemli ticaret ve pazarlama platformu olarak Türk gemi ve inşa yan sanayi sektörünün yeni pazarlarla buluşmasına ve rekabet gücünü arttırmasına hizmet etmeye devam edecek. Dört gün sürecek fuarımızın katılan herkes için ilham, iş birliği ve büyüme kaynağı olacağına eminim.”

Atilla Marangozoğlu, başta İMEAK Deniz Ticaret Odası olmak üzere sektörün gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara, derneklere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

‘Hedefimiz 2030 yılına kadar alternatif yakıt ile sevk edilen römorkör feribot balıkçı gemisi inşası ve ihracatında dünyada ilk tercih edilen ülke olmaktır’

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven konuşmasında sürdürülebilirlik ve karbon ayak izinin küçültülmesinde denizcilikteki önemine vurgu yaptı.



Cem Seven şöyle devam etti: “Yedi yüz markanın tanıtıldığı dokuz binden fazla ziyaretçinin beklendiği 17. Expomaritt Exposhipping Uluslararası Denizcilik Fuarı'nın hem katılımcılar hem de ziyaretçiler açısından hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Deniz Ticaret Odamız da önderliğinden dolayı kutluyorum. Denizciliğimizin farklı temsilcilerinin katıldığı hem ithalat hem de ihracatçıların yer aldığı bu önemli fuar sadece alıcıları ve satıcıları bir araya getirmekle kalmıyor, aynı zamanda denizcilikle yeni trendlerin de takibine vesile oluyor. Kıymetli misafirler malumunuz olduğu üzere International Maritime Organization’nın yeni tesis ettiği ve atmosferdeki emisyonların azaltılmasına yönelik regülasyonları neticesinde daha yeşil, çevreci bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Bu minvalde gemi inşasına yönelik yeni kuralların şekillenmesiyle birlikte dünyada özel maksatlı, özel yapım gemi inşasına da yönelik talebin artacağı ve bu tip gemilerin inşası ve ihracatında dünya markası olan tersanelerimize de siparişlerin geleceği denizcilik sektörünün yeşil dönüşümüne katkı vereceğimiz muhakkak. Hali hazırda dünya sipariş listesine göre özel maksatlı özel yapım gemi statüsündeki gemilerin elektrikli hibrit olanlarının %14’ü metanol yakıt içerenlerin %7’si biyoyakıtların ise siparişlerin %50’si tersanelerimizde inşa edilmektedir. Hedefimiz 2030 yılına kadar alternatif yakıt ile sevk edilen römorkör feribot balıkçı gemisi inşası ve ihracatında dünyada ilk tercih edilen ülke olmaktır. Bu dinamizmin getirdiği gemi ve yatlara yönelik taleplerle tersanelerimiz yılda iki milyar dolar ve üzeri ihracata doğru koşacaktır”.



“Sipariş defterlerimizdeki bu artış yüksek katma değerli, teknolojinin ve inovasyonun yoğun kullanıldığı çevreye duyarlı gemilerin üretimiyle ihracatçılarımız küresel rekabette daha avantajlı konuma gelecektir” diyen Seven sözlerini şöyle bitirdi: “Malumunuz olduğu üzere gemi ve yat inşası tüm dünyada ekonomik büyüme ve istihdam yaratma potansiyeli olan önemli bir sektördür. Ancak sektörün sürdürülebilirlik açısından önemli bir sorumluluğu da vardır. Denizlerimize doğal kaynaklarımızı, çevremizi korumak, sürdürülebilir bir geleceğe garanti altına almak hususu bütün paydaşlarımıza önemli görevler yüklemektedir. Gemi yat ve hizmetleri ihracatçıları birliği olarak hazırlamış olduğumuz, sürdürülebilirlik eylem planlarımız ile çevresel açıdan denizlerimizi temiz tutmayı karbon ayak izini azaltmayı, biyoçeşitliliği korumayı, ekonomik açıdan sektörümüzün sürdürülebilirlik büyümesine katkı sağlamayı, toplumsal açıdan da iş gücümüzü desteklemeyi, eğitim ve fırsatlar ortaya koymayı hedefliyoruz.”

‘Expomaritt Exposhipping İstanbul'un firmalarımıza, sektörümüze, dolayısıyla ekonomimize ciddi anlamda katkı sağlayacağına inanıyoruz’

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran İstanbul’un gemi inşa sektörü için stratejik önemine vurgu yaptığı konuşmasında şu noktalara dikkat çekti:

“Bu yıl 17. sini düzenlediğimiz fuarın denizcilik sektörümüz açısından hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Deniz Ticaret Odası olarak uluslararası iletişimimizi geliştirmeye yönelik bu tip fuar ve etkinlikleri çok önemsiyor etkin ve başarılı bir şekilde geçmesi için elimizden gelen desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Expomaritt Exposhipping İstanbul'un firmalarımıza, sektörümüze, dolayısıyla ekonomimize ciddi anlamda katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu önemli organizasyon sadece ulusal denizciliğimiz açısından değil, global denizcilik sektörünün de tüm paydaşlarını tek bir çatı altında toplayarak ulusal ve uluslararası güçlü iş birliklerine zemin hazırlayan ve meydana gelen son gelişmelerin yakından takip edilmesine olanak sağlayan çok önemli bir etkinlik olacaktır. Fuar önümüzdeki dört gün boyunca otuz beşten fazla ülkeden yedi yüz markanın katılımıyla altmış beşten fazla ülkeden dokuz bini aşkın ulusal ve uluslararası denizciyi ağırlayacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da yaratacağı ticaret hacmi ve sektöre kattığı değer ile Expomaritt Exposhipping İstanbul sektördeki en güçlü ticaret ve pazarlama platformu olarak yerel ve uluslararası ortaklıklara ev sahipliği yapacak. Kıymetli konuklar bu yıl ‘global denizcilik sektörünün rotası İstanbul'a çevriliyor’ mottosuyla düzenlenen fuarın, aynı zamanda dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi olan İstanbul'umuz için de önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. İstanbul tarihi ve kültürel mirası yanında denizcilik sektörü açısından da son derece önemli bir konumda yer almaktadır. Türk İstanbul Boğazı'nın, Türk Boğazlarının, Karadeniz'e açılan kapısı olarak son derece stratejik bir mevkide yer aldığını hepimiz biliyoruz. İstanbul şehri, gemi inşası, tamiri, bakımı ve onarımında çok büyük potansiyele sahiptir. Sektörümüzün bugün modern gemileri inşa etme imkanına sahip tersanelerinin büyük bölümü, İstanbul ve çevresindeki bölgelerde yer almaktadır. Kıymetli konuklar, her fuarın yeni bir heyecan olduğuna inanıyorum. Yerli ve yabancı konuklarımızın bu güzel ortamda bir araya gelerek iyi bir sinerji yaratacaklarına buradaki potansiyeli ticari ilişkilerimizi geliştirmek adına en iyi şekilde değerlendireceklerine inanıyorum. Ayrıca fuar nedeniyle gelen konuklarımızın İstanbul'umuzun güzelliklerini de yaşayacaklarına ve unutulmaz anılarla ülkemizden ayrılacaklarına da inanıyorum.’

Konuşmasına katılımcılara ve firmalara teşekkür ederek bitiren Tamer Kıran konuşmasının ardından yabancı ülkeden gelen katılımcılar için İngilizce konuşma da yaparak konuşmasına son verdi. Ardından kurdele kesilerek protokol tarafından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Protokol tek tek fuar stantlarını ziyaret etti.

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