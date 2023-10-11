Oldendorff Carrier Personel Eğitimi Maritime Trainer’a Emanet.

Denizcilik firmaları personeli için uçtan uca dijital eğitim ve değerlendirme çözümleri sunan Maritime Trainer (MTR), Alman devi Oldendorff Carriers personelinin değerlendirme ve eğitim süreçlerini online ve offline olarak platformları üzerinden yönetmek üzere hizmet verecek.

MTR CEO’su Özgür Alemdağ, Maritime Trainer’ın Oldendorff Carriers’ın 80 gemisi üzerinde çalışan personelin eğitimleri için uzun soluklu bir anlaşma yaptıklarını iletti.

“Bu anlaşmayı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dijital eğitim platformumuz ve interaktif içeriklerimize yoğun bir ilgi var. Bu anlaşma ile özellikle Rightship’in DryBMS ve RISQ gereklerini karşılamak isteyen işletmelerin yurtiçinden olduğu gibi yurtdışından da bize ulaşmaya çalışacağına inanıyoruz.”

Oldendorff Carriers Personel Müdürü Armin Zilske, MTR’yi seçmelerindeki en önemli faktörün TMSA (Tanker Management Self Assessment) ve Rightship gereklerini karşılamadaki tecrübeleri olduğunu söyledi.

“Çalışanlarımız için kapsamlı eğitim paketi sunabilen MTR ile çalışmaktan çok memnunuz. MTR, ayrıca esnekliği ve taleplerimiz doğrultusunda hızlı ve bize özel çözümler sunabilmesi açısından rakipleri arasından öne çıkıyor.”

MTR, 50.000 gemiadamı ve 70’den fazla global denizcilik firmasına hizmet vererek hızlı büyümesine devam ediyor. MTR son dönemde aralarında Atlantic Lloyd, Unic Tanker, Armona, Trans Ka, Imza Marine, DFDS, Movers, Ditas, and Neptune Lines gibi birçok firmayı müşterileri arasına katmaktan büyük mutluluk duyuyor.

MTR, halihazırda içerisinde denizciler, yazılımcılar, data analizcileri ve psikologların da bulunduğu 50’den fazla çalışanıyla 600’den fazla gemiye hizmet veriyor ve 2024 yılı sonunda bu rakamı 1500’lerin üzerine taşımayı hedefliyor. Bu kapsamda yurtdışındaki varlığını hızla arttıran firma, halihazırda Türkiye’deki 2 ofisinin yanısıra, Amerika, Yunanistan, Dubai, Singapur, Fİlipinler, Malezya, Avustralya ve Hindistan’da temsil ediliyor.

“Yeni jenerasyonun öğrenme stillerini karşılayan interaktif içerikleri, eğitim ve gelişimle ilgili sektör gereklerini karşılayan platformumuzu geliştirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde veri analizi, AI, dijital ikiz, personel refahı ve mutluluğu, VR ve oyunlaştırılmış öğrenme konularında yoğun bir şekilde sistemimizi zenginleştirmeye devam edeceğiz.”

Vira Haber