TÜRDEF’in Yeni Yönetimi İlk Ziyaretlerini Yaptı

Anıtkabir’e giden yönetim kurulu Anıtkabir Komutanlığı’na ‘Türkiye’nin 4 Denizi Ata’sına Kavuşuyor’ isimli proje kapsamında dilekçe sundu.

‘Dosta güven, düşmana korku oluşturan sivil ve askeri bahriyemizi hak ettiği yerlere taşımak zorundayız’

Dilekçede Ricaut de la Marlinere’nin Türk Denizciliği hakkında üst makamlarına sunduğu rapordan örnek verilerek mavi vatanın önemine vurgu yapıldı. Verilen dilekçe şöyle:

‘Denizciliğimizi milli ülkümüz olarak kabul ederek dosta güven, düşmana korku oluşturan sivil ve askeri bahriyemizi hak ettiği yerlere taşımak zorundayız. Milletimizin denizciliğinin öneminin farkında olabilmesi amacıyla Türkiye’nin 4 Denizi Ata’sına Kavuşuyor isimli projemiz kapsamında denizlerimizden alınan deniz sularının Atatürk’ün kabir odasına konulmasını ve bu hususun farkındalık oluşturmak üzere gelen ziyaretçilere özellikle çocuklarımıza bilgi verilmesi hususunda yardımlarınızı arz ederiz’.

Anıtkabir ziyaretlerinin ardından Federasyon Yönetim Kurulu tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ziyaret edilerek yeni görevinde başarı dilekleri kendilerine ifade edilerek, denizcilik sektörünün geleceğini ile ilgili görüşmeler yapıldı.

Ardından SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün ile görüşülerek kendilerine denizcilik sektöründe yaşanan öncelikli konular hakkında bilgi verildi. Denizcilerin yıpranma hakkı hakkında istişarelerde bulunuldu ve hazırlanan kitapçık kendilerine takdim edildi.

Vira Haber