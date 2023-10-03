Expomaritt Exposhipping İstanbul Fuarı Sürdürülebilirliği Önemsiyor!

Expomaritt Exposhipping İstanbul ekibi kısa süre önce bir Kıyı Temizleme Günü organize ederek sürdürülebilirliğe olan bağlılıklarını gösterdi.

Expomaritt Exposhipping İstanbul fuar ekibi, denizlerimizin temizliğini korumaya olan bağlılıklarının bir parçası olarak ekipçe bir Kıyı Temizleme Günü düzenledi. Riva sahil şeridi boyunca düzenlenen etkinlik, ekip üyelerini kıyı şeridinden plastik atık ve döküntülerin temizlenmesi için ortak bir çabada birleştirdi. Bu etkili girişimde Informa Markets Türkiye Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu, Fuar Direktörü Hatice Dinçer, Fuar Müdürü Semih Etyemez ve tüm pazarlama, satış, operasyon ve İK ekipleri bir arada yer aldı.

Expomaritt Exposhipping İstanbul ekibi, fuar sırasında bir dizi çevreye duyarlı girişim için de kollarını sıvadı.

Atığı azaltmak amacıyla Expomaritt, katılımcı ve ziyaretçi yaka iplerinin geri dönüşümü de dahil olmak üzere geri dönüşüm girişimleri uyguluyor. Katılımcı ve ziyaretçilerin etkinliğin sonunda yaka iplerini, fuar alanındaki geri dönüşüm alanına bırakması teşvik ediliyor. Aynı zamanda fuar boyunca enerji tasarruflu LED aydınlatma kullanılarak daha yeşil bir geleceğe giden yol aydınlatılıyor. Enerji tasarrufuna yönelik bu adımla birlikte, etkinliğin karbon ayak izi azaltılıyor.

Expomaritt Kariyer Merkezi (Career Hub) ile denizcilik sektörü için daha parlak bir geleceğe öncülük de ediyor. Bu yenilikçi platform, öğrencileri katılımcı şirketlerin kariyer fırsatlarıyla buluşturarak yeni nesil denizcilik profesyonellerinin büyümesini teşvik ediyor.

Vira Haber