Düzce'de Kuvvetli Rüzgar Zor Anlar Yaşatıyor
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı.
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Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı ilçesi Akçakoca'da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, Akçakoca Limanı'na demirledi.
Günlük yaşamın da olumsuz etkilendiği ilçede dalga boyu 5 metreyi buldu.
Sağanak ve kuvvetli rüzgarın ilçede 2 gün daha etkisini göstermesi bekleniyor.
Vira Haber
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