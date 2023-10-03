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Düzce'de Kuvvetli Rüzgar Zor Anlar Yaşatıyor

Düzce'de Kuvvetli Rüzgar Zor Anlar Yaşatıyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı.

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Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı ilçesi Akçakoca'da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, Akçakoca Limanı'na demirledi.

Günlük yaşamın da olumsuz etkilendiği ilçede dalga boyu 5 metreyi buldu.

Sağanak ve kuvvetli rüzgarın ilçede 2 gün daha etkisini göstermesi bekleniyor.

Vira Haber

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