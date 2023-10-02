Piri Reis Üniversitesi Yeni Akademik Yılı Açılış Töreni

Açılışa Piri Reis Üniversitesi mütevelli heyeti başkanı İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, Milli Savunma üniversitesi Prof. Dr. Emrah Afyoncu, DTO Meclis başkanı Başaran Bayrak, DTO Yönetim Kurulu üyeleri Orhan Gülcek, İsmail Görgün, Ahmet Can Bozkurt başta olmak üzere meclis üyeleri akademisyenler öğrenci ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program müzik dinletisi, açılış konuşmaları, cübbe giydirilmesi, hediye takdiminin ardından açılış dersi ile son buldu.

Törende konuşma yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran şu ifadelere yer verdi;

'Değerli Akademisyenler,

Sevgili Gençler,

Kıymetli Veliler ve Konuklar,

Değerli Basın Mensupları,



Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Üniversitemizin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Ekim ayı itibarıyla bir yandan yeni bir öğretim yılına başlamanın mutluluğunu yaşarken, yine bu ay Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümünü de kutlayacak olmanın gurur ve heyecanı içerisindeyiz.

Türk milletinin, büyük fedakarlıklarla, büyük bir inanç ve azimle verdiği Milli Mücadele’nin ardından kazanılan zaferle kurulan Cumhuriyetimiz, geçen süre zarfında sayısız zorlukların üstesinden gelmeyi başarmış, büyüyerek gelişmiş, bugün bölgesinin ve dünyanın en güçlü ve saygın devletleri arasında yerini almıştır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizi kuranlara ve O'nu yüceltenlere minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

Bir asırlık Cumhuriyetimiz ile gurur duyarken, bugünlere nasıl geldiğimizi hiçbir zaman unutmayacağız ve şanlı geçmişimizden aldığımız ilhamla aydınlık geleceğimize yürümeye devam edeceğiz.

Sevgili Öğrenciler,

İçinde bulunduğumuz yüzyılda Dünya her alanda hızla değişirken, bu değişime ayak uydurabilen, teknolojideki gelişmeleri çok iyi takip edip uygulayabilen, bilgiyi ustalıkla kullanabilen, akıllı makinalardan yararlanabilen insan potansiyeline sahip ülkeler çağa damgasını vuracak.

Cumhuriyetimizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması ve ilelebet payidar olmasının ancak iyi eğitim almış, kendini sürekli geliştiren gençler vasıtasıyla olacağına inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençlere olan güvenini; "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve devam ettirecek sizlersiniz" diyerek ifade etmiştir.

Sizler de, iyi bir denizci ve sektörümüzde aranan bir kişi olmak hedefiyle okulumuzu tercih ettiniz. Eğitiminizi tamamladığınızda, sadece bir lisans diploması sahibi olmayacaksınız. Ülkemizin denizcilik sektöründe, lojistik, ulaştırma, mühendislik, hukuk ve işletme yönetimi alanlarında uluslararası standartlarda eğitim almış, bilgi ve donanımı en üst düzeyde, aranan ve talep edilen bireyler olacağınıza ve ülkemizin aydınlık yarınlarına ışık tutacağınıza yürekten inanıyoruz.

Değerli Konuklar,

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli onu az zamanda başarmalıyız” sözünden ilham alınarak, Türk Denizciliğine uzman kadrolar yetiştirmek, denizciliğin her alanında ihtisaslaşmış, teknolojiye hakim, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek amacıyla kurulan, denizcilik camiamızın göz bebeği Piri Reis Üniversitemiz bu yıl 15. yaşına ulaştı.

Henüz çok genç bir üniversiteyiz… Buna karşın dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim veren üniversitemiz, alanında dünyanın en saygın üniversiteleri arasında yerini almak için hızla ilerliyor. Bu amaca ulaşmak için büyük çaba gösterdik, çok çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Neticede üniversitemize ilginin her geçen gün artmasından, taban puanlarımızın her geçen yıl yükselmesinden büyük mutluluk duyuyor, başarılarımızın artarak devamını diliyorum.

Teknoloji ile eğitimi ustalıkla bütünleştiren üniversitemiz ile ne kadar gurur duysak azdır. Yeni eğitim öğretim yılına da geçmiş yıllardan edindiğimiz eğitim birikimi ile araştırma alt yapıları ve eğitim teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla, zengin sanatsal, kültürel ve sportif imkanlarla öğrencilerimize daha nitelikli bir eğitim vermeye, onları iş yaşamına ve hayata hazırlamaya hazır bir şekilde başlıyoruz.

Tabii bugünlere gelmemizde çok emeği geçenler var. Başta Deniz Ticaret Odası çatısı altında bir araya gelen, denizcilikte eğitimin önemini bilen, eğitime yapılan yatırımın ülkeye yapılan en büyük hizmet olduğuna inanan büyüklerimizden ahirete irtihal edenleri rahmet ve minnetle anıyor, Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın (TÜDEV) kuruluş sürecinden başlayarak, Üniversitemizin bugün geldiği noktaya kadar geçen süreçte katkı ve emekleri geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Yine Üniversitemizin başarılarında büyük emekleri olan öğretim üyelerimize de, sağlıklı ve başarılı bir akademik yıl temenni ediyor, çağdaş ve modern eğitim öğretim yöntemlerini takip ederek, öğrencilerimize en iyi öğretimi sunacaklarına yürekten inanıyorum.

2023-2024 eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimiz olmak üzere Piri Reis Üniversitesi ailesi ve ülkemiz için hayırlı olmasını ve başarılar getirmesini temenni ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.'

Vira Haber