Eylül Ayı Kruvaziyer Turizmi Verileri Açıklandı

Verilerde, Eylül ayında bu gemilerle gelen yolcu sayısı 13 bin 788, giden kişi sayısı ise 14 bin 104 olarak saptandı. Söz konusu dönemde transit kruvaziyer yolcu sayısı 131 bin 340 oldu. Toplam 159 bin 232 kruvaziyer yolcu limanlarda ağırlandı.

Yılın ilk 9 ayında limanlara 54 bin 838 yolcu geldi. Giden kruvaziyer yolcu sayısı 64 bin 771 oldu. Ocak-Eylül döneminde transit kruvaziyer yolcu sayısı 592 bin 204 olurken, toplam yolcu sayısı ise 711 bin 813 olarak kaydedildi.

En Çok Gemi Kuşadası Limanına Yanaştı

Ocak-Eylül döneminde en çok gemi 350 adet ile Kuşadası’na yanaştı. Sonrasında sırayla 132 adet ile İstanbul, 85 adetle Bodrum, 50 adetle Çeşme, 28 adetle Çanakkale, 26 adetle Dikili, 18 adetle İzmir, 15 adetle Antalya, 10 adet ile Sinop, 9 adet ile Bozcaada, 9 adet ile Marmaris, 4 adet ile Göcek, 3 adet Fethiye, Amasra, Trabzon, 2 adet Alanya ve Kaş, birer adet de Ayvalık, Mersin ve Taşucu’na geldi.

En çok geminin yanaştığı Kuşadası’na gelen yolcu sayısı 7 bin 402 olarak açıklandı. Bu gemilerde giden yolcu sayısı 14 bin 722, transit yolcu sayısı ise 341 bin 629 oldu. Toplam kruvaziyer yolcu sayısı ise 363 bin 753 olarak saptandı.

Vira Haber