Farkındalık semineri: İstanbul ve Sen

Gaye Donay’ın evsahipliğinde gerçekleşen ‘İstanbul ve Sen ‘ konulu seminere, iş ve sanat camiasının saygın isimleri katıldı.

Eşsiz bir ülkede yaşamakta olduğumuzun dikkatini çeken Laçinel, gerek jeopolitik konumumuz gerek kaynaklarımız ve insan gücümüz gerekse sahip olduğumuz örf ve adetlerimizin gücünün altını çizdi.

Tarihi, doğası, insanı ve değerleri ile dünyaya örnek olabilecek zenginliklerimizi hatırlattı.

Türkiye’nin sahip olduğu değerleri bilerek ve değerlerimize tutunarak başarabileceğimiz daha çok dönemeç ve kazanılacak fetihler var dedi.

Tek ve biricik hem Asya hem Avrupa ülkesiyiz, İstanbul’un fethi ile bir çağı kapatıp yeni bir çağ başlatan bir neslin devamıyız.

Fatih Sultan Mehmet’in ‘ Biz toprakları değil gönülleri fetetmeye geldik.’ sözündeki hoşgörüye, insana saygıya insana sevgiye bu duyarlılığa sahibiz’’ diyen Ayşen Laçinel, ‘Hiç kimse mükemmel değildir. Bu bilinçte her birimizin de tek ve biricik olduğunu bilerek güçlü özelliklerimizi geliştirip, bunlara tutunarak güçlü olmayanları güçlendirip, bize engel olan öğretilmiş çaresizlikleri, hayal kırıklıklarını da bilip yüzleşip bunları da atarak varolmaya, varetmeye devam edeceğiz.

Önce birey, değerini bilecek ve yaşadığı şehri ülkeyi vatanını; tek biricik olduğunu görecek. Tüm inancı ve gücüyle üretmeye, çalışmaya birlik olarak devam edecek ve sonra da bu bilince liderlik edecek.’ sözleri ile insanın ne düşünürse onu büyüteceğinin, altını çizdi.

Vira Haber