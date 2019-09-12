GMO GEMİSEM eğitmeye devam ediyor

Deformasyon giderme ve yeni teknoloji alevsiz tavlama sistemi BMC Marine Mühendislik firma yetkilisi ve GMO Üyesi Gürsel Yıldız ile EFD Induction firma yetkilisi Mr. Jan L Trolleud tarafından aktarıldı.

Gemi sacının mikro yapısını değiştirmeyen aynı zamanda ısı girdisini kontrol eden, frekans konvertörlü ve su soğutmalı indüksiyon sistemi ile tavlama sisteminin metodları görsel olarak aktarıldı.

Gemi inşaa sektörünün ihtiyacı olan hızlı, verimli ve çevre dostu sistemin aktarıldığı eğitim sonrasında işlenen konular hakkında katılımcıların soruları yanıtlandı.

Eğitmenlere katkıları için teşekkür edilerek teşekkür belgeleri ve tüm katılımcılara katılım sertifikaları takdim edildi.

Vira Haber