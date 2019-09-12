Suudiler’den, Türkiye karşı Rumlara destek

Rumları baş müttefik olarak tanımlayan Suudi Dışişleri Bakanı Al Assaf, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin faaliyetlerini 'yasa dışı' olarak tanımladı.

Türkiye'nin, sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz'de doğalgaz ve petrol araması bazı ülkelerde rahatsızlık yarattı.

Bölgeden çok uzakta olmasına rağmen Doğu Akdeniz'de, sondaj faaliyeti yürüten ülkelerin şirketleri mevcut.

ABD ve bazı AB ülkelerinin bu konuda Güney Kıbrıs'a destek vermesi, Türkiye'de tepkilere neden oldu. Güney Kıbrıs'a destek veren ülkeler arasında Suudi Arabistan'da yer aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Al Assaf, Güney Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Abdülaziz Al Assaf, burada Rum mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Suudi Bakan, buradaki ziyaretinde Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Rumların yanında olduklarını belirten açıklamalarda bulundu.

Bakan Al Assaf, "Türkiye'nin Akdeniz'deki yasa dışı faaliyetleri karşısında baş müttefiklerimizden Güney Kıbrıs'ın yanındayız. Askeri iş birliğimizi artıracağız." ifadelerini kullandı.

Suudi Bakan ayrıca, İsrail'in de dahil olduğu müttefiklik ağının bölgeye istikrar getireceğini iddia etti.

Bu arada Suudi Arabistan tarihte ilk kez Dışişleri Bakanı İbrahim bin Abdülaziz’i Rum yönetimine gönderdi ve ayrıca daimi bir büyükelçi atadı. Bu arada aynı gün, Mısır Savunma Bakanı da Rum yönetimine gelerek askeri işbirliği görüşmelerine başladı.

İLK KEZ BÜYÜKELÇİ DE ATADI

Suudi Arabistan 1960’da kurulan Kıbrıs Rum Kesimini tanımasına rağmen bugüne kadar Ada’ya herhangi bir bakan ya da büyükelçi göndermemişti. Doğu Akdeniz’deki enerji paylamış mücadelesinde Türkiye’yle sorunları bulunan İsrail ve Mısır’la yakın işbirliği yapan Kıbrıs Rum kesimi, bu ziyaretle Suudi Arabistan’ın da desteğini almış oldu.

Araplar, 1. Dünya Savaşı'nda da Osmanlı'ya karşı İngilizlerin yanında saf tutmuşlar ve kutsal toprakları koruyan Türk askerlerine arkadan saldırmışlardı.

Vira Haber