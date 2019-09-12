ISPO 2019 Konferansı’nda ‘Kılavuzluk’ konuşuluyor

Dünyada kılavuzluk teşkilatlarına yönelik ilk ve tek uluslararası standart olma özelliği taşıyan ISPO (International Standard for Pilotage Organization) konferansları heryıl düzenli olarak düzenleniyor.

Bu yıl Palma de Mallorca Pilot’un ev sahipliğinde düzenlenen ISPO 2019 konferansı 11-12 Eylül 2019 tarihleri arasında Mayorka-İspanya’da gerçekleştiriliyor.

Konferansa Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği adına Başkan Kaptan Muhammer Arslantürk ve Genel Sekreter Kaptan Gürhan Aktürk katılım gösteriyor.

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Kaptan Arslantürk " tüm dünyada olduğu gibi Türkiyede'de kılavuzluk mesleği ve kılavuz kaptan meslektaşlarımızın yaşam ve çalışma şartlarının standardizasyonunu önemsiyor ve tüm kılavuzluk hizmeti veren teşkilatların ISPO'ya üye olmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz " dedi.

Bunun üzerine ISPO Başkanı Capt. Willem Bentick Türkiye’deki kılavuzluk teşkilatları tarafından ISPO’nun bilinirliğini sağlamak ve emniyet ve kalite sistemlerinin kılavuzluk teşkilatları tarafından benimsenmesini desteklemek adına gelecekteki organizasyonlar için Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirttiği konferansda, ISPO sertifikasyonu almış olan teşkilatlar ile sektörden birçok taraf biraraya geliyor.

Vira Haber