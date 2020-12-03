Faruk Ürkmez Hayatını Kaybetti

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis eski Başkanı ve Anadolu Tersanesi (ADİK) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Ürkmez vefat etti.

Furtrans Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Faruk Ürkmez, demir çelik alıcısı iken devlet teşviği ile armatörlüğe başlamış ve bugüne dek 100'e yakın gemiyi sektöre kazandırmıştı. Sonrasında Anadolu Tersanesi'ni satın alan Ürkmez, gemi inşa sektöründe unutulmaz bir marka yaratmıştı.

Ürkmez'in vefatının ardından İMEAK DTO şu açıklamayı yaptı:

"Sektörümüzün duayenlerinden, Odamız eski Meclis Başkan Yardımcısı ve Eski Yönetim Kurulu Üyesi, Üyemiz Furtrans Holding A.Ş. ve Anadolu Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Faruk Ürkmez vefat etmiştir. Cenazesi, bugün (3 Aralık Perşembe) saat 15.00 veya 16.00'da, Kanlıca Mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecektir.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz."

Vira Haber