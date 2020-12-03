Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Niazi'yi Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi ile görüştü.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar'ın, Oramiral Niazi'yi kabul ettiği belirtildi.
Görüşmeye, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da katıldığı kaydedildi.
Vira Haber
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Etiketler : hulusi akar, pakistan, muhammed niazi
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