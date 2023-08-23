Fas Açıklarında 190 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Fas'ın Atlas Okyanusu açıklarında 190 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
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Fas'ın Atlas Okyanusu açıklarında 190 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Fas resmi ajansı MAP'ta yer alan haberde, Deniz Kuvvetleri'nin ülkenin güney kesiminde Atlas Okyanusu kıyısındaki Tantan kenti açıklarında bazı botları durdurduğu aktarıldı.
Botlarda bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerinden 11'i kadın 190 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ifade edilirken, bot sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
Göçmenlere, ihtiyaç duydukları ilk yardımın yapıldığı, daha sonra gerekli işlemler için jandarmaya teslim edildikleri kaydedildi.
Fas, Avrupa kıyılarına yakınlığı dolayısıyla düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.
Vira Haber
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Etiketler : Fas, Düzensiz Göçmen
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