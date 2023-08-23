Japon Balıkçılardan Atık Su Protestosu

Kyodo News'in haberine göre, yaklaşık 230 balıkçı, radyoaktif suyun salınımını protesto etmek üzere Başbakanlık binası karşısında toplandı.

Göstericiler, "Balıkçıların sesini duy." ve "Kirli suyu okyanusa salma." sloganları attı.

Japonya Balıkçılar Kooperatifleri Ulusal Federasyonu Başkanı Sakamoto Masanobu ve Başbakan Kişida, Başbakanlık ofisinde bir araya geldi.

Kişida, görüşme sırasında, "Balıkçıların ilerleyen yıllarda geçimini huzurla sağlayabilmesi için gerekli adımları atacağımızın ve tüm sorumluluğu alacağımızın sözünü veriyoruz." ifadesini kullandı.

Sakamato ise hükümetin kararına tepkisini yineleyerek, "Balıkçılık işletmeleri ve halkın kabul etmediği bu plan hakkındaki görüşlerimiz hiç değişmemiştir." dedi.

Japonya'da balıkçılık sektörünün itibarının zedelenmesine önlem olarak 206 milyon dolar ve balıkçıların faaliyetlerini sürdürebilmesi için de 343 milyon dolar fonun devlet hazinesinden ayrıldığı kaydedildi.

- Hong Kong, Japonya'dan balık ithalatını kısıtlayacak

Japonya'nın Çin'den sonraki en fazla balık ihracatını yaptığı Hong Kong, 24 Ağustos'ta radyoaktif suyun salınımının başlamasıyla Japonya'nın 10 vilayetinden balık ithalatının kısıtlanacağını belirtti.

Japonya'nın deniz mahsulleri ithalat firmalarından NS Mall'ın yöneticisi Ko Chun-kit, siparişlerin yüzde 20 düştüğünü ve radyoaktif suyun salınımı başladıktan sonra bu düşüşün yüzde 50'ye ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

- Atık suyun denize tahliyesi planı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Tokyo hükümetinin tahliye kararına, komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki göstermişti.

Japonya Başbakanı Kişida, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali ziyareti sırasında, burada biriken atık suyun denize tahliye edilmesi öncesinde güvenlik önlemlerine öncelik verilmesi uyarısında bulunmuş, işletmeler üzerindeki olası olumsuz etkilerin giderilmesi için önlemler alınacağını belirtmişti.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ile tsunaminin Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

Vira Haber